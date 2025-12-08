'राष्ट्रसेवा की प्रेरणा हैं जनरल बिपिन रावत रावत', CM धामी ने चतुर्थ पुण्यतिथि पर पुष्पचक्र अर्पित कर दी श्रद्धांजलि

Language
    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 12:36 PM (IST)

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनरल बिपिन रावत की चौथी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने जनरल रावत के साहस, नेतृत्व और राष्ट्र के प ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, देहरादून। देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ स्व. जनरल बिपिन रावत की चतुर्थ पुण्यतिथि पर सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के कनक चौक स्थित पार्क में उनकी प्रतिमा पर पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जनरल रावत के अदम्य साहस, अनुकरणीय नेतृत्व और राष्ट्र के प्रति उनके सर्वोच्च समर्पण को याद किया।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि जनरल बिपिन रावत उत्तराखण्ड और देश का गौरव हैं। उनका जीवन देशभक्ति, अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा की प्रेरणादायक मिसाल है। आने वाली पीढ़ियों के लिए यह हमेशा राष्ट्रसेवा की प्रेरणा बनेगा।श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने उपस्थित जनप्रतिनिधियों, सैनिकों और नागरिकों के साथ दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।

    मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की शहीदों और पूर्व सैनिकों के सम्मान, कल्याण और हितों के प्रति प्रतिबद्धता को भी दोहराया।कार्यक्रम में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी, विधायक खजान दास, सविता कपूर सहित सेना और प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे।