Dehradun: दिलाराम चौक से हटाया गया 'गजीबो', इंटरनेट मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल

जागरण संवाददाता, देहरादून: दून-मसूरी रोड स्थित दिलाराम चौक पर स्थित 'गजीबो' को हटाने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। इसमें लोग सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे। आरोप है कि सालभर पहले लाखों रुपये खर्च कर पर्वतीय शैली में लगाए गए 'गजीबो' को हटाकर पहाड़ की जनता के साथ छल किया गया है।

वहीं, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने स्पष्टीकरण दिया है कि स्मार्ट सिटी के तहत हो रहे सौंदर्यीकरण कार्य के लिए 'गजीबो' को स्थानांतरित किया गया है। एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप को भ्रामक बताया है।

उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने बताया कि उनके संज्ञान में आया है कि एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है, जिसमें एमडीडीए द्वारा दिलाराम चौक पर बनाए गए 'गजीबो' को तोड़ने की बात कही गई है।

तिवारी के अनुसार वीडियो भ्रामक और तथ्यहीन है। वास्तविक स्थिति इसके पूरी तरह विपरीत है। उन्होंने कहा कि दिलाराम चौक क्षेत्र में स्मार्ट सिटी परियोजना द्वारा व्यापक स्तर पर चौक सौंदर्यीकरण एवं पुनर्विकास कार्य किया जा रहा है।

एमडीडीए ने 'गजीबो' को हटाने का निर्णय नहीं लिया है, बल्कि इसे नियमानुसार स्थानांतरित किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी के कार्यों से प्रभावित होने के कारण गजीबो को सुरक्षित रूप से हटाकर राजपुर पार्क में स्थापित किया जाएगा। यहां इसे आम जनमानस के बैठने, विश्राम व सेल्फी प्वाइंट के रूप में और अधिक उपयोगी बनाया जाएगा।