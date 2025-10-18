Language
    25 अक्टूबर को परिवहन महासंघ करेगा गढ़वाल व्यापी चक्का जाम, महासंघ ने विभाग को दिया अल्टीमेटम

    By Gaurav Mamgain Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 05:34 AM (IST)

    परिवहन महासंघ ने 25 अक्टूबर को गढ़वाल में चक्का जाम का ऐलान किया है। महासंघ ने विभाग को मांगों पर विचार करने के लिए अंतिम चेतावनी दी है। ऐसा न होने पर चक्का जाम करने की बात कही है। चक्का जाम से व्यापारियों को नुकसान और लोगों को परेशानी होने की आशंका है।

    जागरण संवाददाता, ऋषिकेश। विभिन्न मांगों को लेकर मुखर उत्तराखंड परिवहन महासंघ ने परिवहन आयुक्त द्वारा बुलाई गई बैठक को टालने पर गहरा रोष जताया। इसके बाद हुई महासंघ की बैठक में विभिन्न परिवहन यूनियनों ने शासन व विभाग को अल्टीमेटम देते हुए शीघ्र मांगों पर विचार नहीं होने पर 25 अक्टूबर को पूरे गढ़वाल मंडल में चक्का-जाम करने एलान किया है।

    शुक्रवार को ऋषिकेश बस अड्डे के समीप टीजीएमओ कार्यालय में हुई बैठक की अध्यक्षता करते हुए पूर्व महासंघ अध्यक्ष संजय शास्त्री ने कहा कि एआरटीओ ऋषिकेश परिसर में नवनिर्मित आटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन (एटीएस) का संचालन शुरू नहीं किया जा रहा है, जिससे परिवहन कारोबारी व सामान्य वाहन स्वामी परेशान हैं।

    उन्होंने कहा कि विभाग वाहन स्वामियों को 30 किलोमीटर दूर लालतप्पड़ स्थित एटीएस में भेज रहा है। उन्होंने एआरटीओ में एटीएस को शीघ्र शुरू करने की मांग की। आपदा व यात्रा ना चलने के कारण वाहनों का कम से कम एक वर्ष का टैक्स माफ व चालक-परिचालक को आर्थिक मदद दी जाए।

    वक्ताओं ने कहा कि परिवहन विभाग द्वारा एसटीए की बैठक में पांच प्रतिशत टैक्स लगाया गया है, जबकि बैठक में किराया बढ़ाने के पश्चात ही टैक्स बढ़ाने पर सहमति बनी थी। अस्तित्वविहीन वाहनों का कई वर्षों से टैक्स बकाया चला आ रहा है।

    पर्वतीय क्षेत्र के माल वाहनों को 18200 से बढ़ाकर 18500 किया जाए व भद्रकाली एवं तपोवन में मुख्य मार्ग पर धर्मकांटा लगाया जाए। टैक्स माफी के लिए पालिसी बनाई जाए। इसके अलावा नेपाली फार्म पर ई-बसों से यात्री उतरते हैं, जिन्हें सूमो, जीप व डग्गामार वाहन सवारियां लेकर निकल रहे हैं, जिससे ऋषिकेश के स्थानीय परिवहन कारोबारियों को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है।

    यातायात के निवर्तमान अध्यक्ष मनोज ध्यानी ने कहा कि विभिन्न मांगों को लेकर परिवहन आयुक्त ने 18 अक्टूबर को परिवहन महासंघ के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई थी, जिसे टाल दिया गया है। टीजीएमओ अध्यक्ष जितेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि यदि विभाग व शासन उनकी मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं करता है तो उत्तराखंड परिवहन महासंघ के बैनर तले सभी संगठन 25 अक्टूबर को गढ़वाल मंडल व्यापी चक्का जाम करेंगे, जिसमें ऋषिकेश समेत गढ़वाल के सभी जिले शामिल रहेंगे।

    उन्होंने कहा कि 24 अक्टूबर को महत्वपूर्ण बैठक बुलाकर आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी। उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट यूनियन अध्यक्ष गजेंद्र सिंह नेगी ने भी कई मांगें रखी। इस अवसर पर यातायात निवर्तमान अध्यक्ष मनोज ध्यानी, दिनेश बहुगुणा, नवीन रमोला, भोपाल सिंह नेगी, योगेश उनियाल, महाबीर सिंह रावत, सुधीर राय, गजेंद्र सिंह नेगी, भजन सिंह नेगी व कई अन्य उपस्थित रहे।