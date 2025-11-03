गंगोत्री हाईवे के चौड़ीकरण पर अपडेट, उत्तरकाशी से भैरोंघाटी तक अब सिर्फ इतने मीटर ही चौड़ी होगी रोड

जागरण संवाददाता, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी से भैरोंघाटी तक लंबित गंगोत्री हाईवे का चौड़ीकरण अब 12 मीटर नहीं बल्कि 11 मीटर ही होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने धराली आपदा के बाद सड़क चौड़ीकरण को एक मीटर घटाने का निर्णय लिया है।

बीआरओ के अधिकारियों ने बताया कि नदी की ओर से भी पुस्ता लगाकर सड़क का निर्माण किया जाएगा।

बता दें कि सामरिक व चारधाम यात्रा के लिहाज से गंगोत्री हाईवे महत्वपूर्ण है, जिसमें जनपद मुख्यालय उत्तरकाशी के चुंगी बड़ेथी ओपन टनल के पास से भैरोंघाटी तक करीब 90 किमी में चौड़ीकरण होना है, जोकि पांच चरणों में प्रस्तावित है।

पहले इस पूरे दायरे में सड़क को 12 मीटर तक चौड़ा किया जाना था। लेकिन अब यह 11 मीटर तक ही चौड़ी की जाएगी। सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के कमांडर राजकिशोर ने बताया कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव, बीआरओ के डीजी आदि वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में हाईवे के चौड़ीकरण को एक मीटर घटाने का निर्णय लिया गया है।