Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आपदा में क्षतिग्रस्त स्कूलों को दी गई एक करोड़ की राशि नहीं हुई खर्च, अधिकारियों को भेजा गया नोटिस

    By Ashok Kumar Edited By: Nitesh Srivastava
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 02:18 PM (IST)

    आपदा में क्षतिग्रस्त स्कूलों की मरम्मत के लिए आवंटित एक करोड़ रुपये की राशि खर्च नहीं होने पर शिक्षा विभाग ने अधिकारियों को नोटिस भेजा है। राशि का उपयोग न होने पर विभाग ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है और संतोषजनक जवाब न मिलने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    राज्य ब्यूरो, देहरादून। शिक्षा विभाग बजट नहीं होने का रोना तो रोता है, लेकिन आपदा में क्षतिग्रस्त हुए ऊधम सिंह नगर जिले के 13 विद्यालयों को मरम्मत को दी गई एक करोड़ की राशि अब भी विभाग के खाते में पड़ी है। अब निदेशालय ने जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी को नोटिस भेजकर आपदा राशि खर्च नहीं करने का कारण पूछा है। इन अधिकारियों पर कार्रवाई की तैयारी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस साल वर्षाकाल के दौरान भारी वर्षा के चलते ऊधम सिंह नगर जनपद के माध्यमिक के पांच व प्रारंभिक के आठ विद्यालय क्षतिग्रस्त हो गए थे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डा मुकुल कुमार सती ने बताया कि मुख्य शिक्षा अधिकारी ऊधम सिंह नगर को विद्यालयी शिक्षा महानिदेशक के पत्र के माध्यम से 25 अगस्त को एक करोड़ रुपये की राशि राज्य मोचन आपदा निधि के अंतर्गत जारी की गई थी।

    इस धनराशि का उपयोग जिले के आपदा से क्षतिग्रस्त राजकीय माध्यमिक व प्रारंभिक विद्यालयों की तत्काल मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए होना था। विभागीय अभिलेखों के अनुसार इन विद्यालयों के भवनों को भारी नुकसान हुआ था, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई कार्य नहीं किया गया है।

    निदेशक डा सती ने नोटिस में स्पष्ट कहा है कि निर्देश मिलने के बावजूद धनराशि का उपयोग न किया जाना घोर लापरवाही है और यह शासकीय कार्य के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। उन्होंने मुख्य शिक्षा अधिकारी से तीन दिन के भीतर यह स्पष्ट करने को कहा है कि अब तक धनराशि व्यय क्यों नहीं की गई। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जवाब संतोषजनक न पाया गया तो इसे कार्य के प्रति लापरवाही मानते हुए प्रतिकूल प्रविष्टि दी जा सकती है।