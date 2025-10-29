आपदा में क्षतिग्रस्त स्कूलों को दी गई एक करोड़ की राशि नहीं हुई खर्च, अधिकारियों को भेजा गया नोटिस

राज्य ब्यूरो, देहरादून। शिक्षा विभाग बजट नहीं होने का रोना तो रोता है, लेकिन आपदा में क्षतिग्रस्त हुए ऊधम सिंह नगर जिले के 13 विद्यालयों को मरम्मत को दी गई एक करोड़ की राशि अब भी विभाग के खाते में पड़ी है। अब निदेशालय ने जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी को नोटिस भेजकर आपदा राशि खर्च नहीं करने का कारण पूछा है। इन अधिकारियों पर कार्रवाई की तैयारी है।

इस साल वर्षाकाल के दौरान भारी वर्षा के चलते ऊधम सिंह नगर जनपद के माध्यमिक के पांच व प्रारंभिक के आठ विद्यालय क्षतिग्रस्त हो गए थे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डा मुकुल कुमार सती ने बताया कि मुख्य शिक्षा अधिकारी ऊधम सिंह नगर को विद्यालयी शिक्षा महानिदेशक के पत्र के माध्यम से 25 अगस्त को एक करोड़ रुपये की राशि राज्य मोचन आपदा निधि के अंतर्गत जारी की गई थी।

इस धनराशि का उपयोग जिले के आपदा से क्षतिग्रस्त राजकीय माध्यमिक व प्रारंभिक विद्यालयों की तत्काल मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए होना था। विभागीय अभिलेखों के अनुसार इन विद्यालयों के भवनों को भारी नुकसान हुआ था, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई कार्य नहीं किया गया है।