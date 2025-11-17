Weather Update: उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज, पहाड़ों में पाला और मैदानों में कोहरे का अलर्ट

जारगण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में मौसम इन दिनों पूरी तरह शुष्क बना हुआ है। पहाड़ से मैदान तक दिनभर धूप खिली रहती है, लेकिन न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट से सुबह-शाम सर्दी तेज हो गई है। पहाड़ी इलाकों में पाला पड़ना शुरू हो गया है, जिससे रात के समय सड़कें फिसलन भरी और खतरनाक होती जा रही हैं। अगले कुछ दिन मौसम का मिजाज इसी प्रकार का बना रह सकता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सुबह और शाम को तीखी ठंड

देहरादून सहित ज्यादातर मैदानी इलाकों में सुबह-शाम तीखी ठंड महसूस की जा रही है, जबकि दिन में तेज धूप राहत दे रही है। अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक है, लेकिन न्यूनतम तापमान लुढ़कने से रातें सर्द हो गई हैं। वर्तमान में न्यूनतम और अधिकतम तापमान के बीच लगभग तीन गुना तक का अंतर दर्ज किया जा रहा है।

पर्वतीय क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान लगातार नीचे जा रहा है और अधिकांश स्थानों पर यह पांच डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड किया जा रहा है। वहीं, मैदानी जिलों, हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में हल्का कोहरा छाना शुरू हो गया है।