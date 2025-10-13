दोस्त ने चाकू से हमला कर दोस्त की कर दी हत्या, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस
बहादराबाद कस्बे में मामूली बात पर दो दोस्तों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। एक दोस्त ने चाकू से हमला कर दूसरे दोस्त काे घायल कर दिया। युवक को गंभीर हालत में एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया। जहां उपचार के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपित की तलाश शुरू कर दी है।
संवाद सूत्र, बहादराबाद। कस्बे में मामूली बात पर दो दोस्तों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। एक दोस्त ने चाकू से हमला कर दूसरे दोस्त काे घायल कर दिया। युवक को गंभीर हालत में एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया। जहां उपचार के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपित की तलाश शुरू कर दी है।
पुलिस के मुताबिक, बहादराबाद निवासी रोहित और सौरभ के बीच पुरानी मित्रता थी। रविवार रात दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। रोहित ने चाकू से सौरभ पर हमला कर दिया। ताबड़तोड़ वार करने से सौरभ गंभीर रूप से घायल हो गया। चाकूबाजी से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही एक पुलिस टीम मौके पर पहुंची। तब तक आरोपित रोहित फरार हो चुका था।
पुलिस ने घायल अवस्था मे निजी अस्पताल में भर्ती कराया। चिकित्सकों ने उसकी गंभीर स्थिति देखते हुए एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मृतक के चाचा विवेक ने आरोपित रोहित निवासी बहादराबाद के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपित की तलाश शुरू कर दी है। बहादराबाद थानाध्यक्ष अंकुर शर्मा ने बताया कि आरोपित के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस टीम आरोपित की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है।
