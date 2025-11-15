देहरादून में एक यूनिवर्सिटी के छात्र को लात-घूसों से बुरी तरह से पीट रहे थे युवक,पुलिस ने चखाया मजा

जागरण संवाददाता, देहरादून। क्लेमेनटाउन में आपसी विवाद के चलते सरेआम एक छात्र की पिटाई करने वाले चार युवकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इनमें दो आरोपित निजी शिक्षण संस्थान के छात्र हैं। दोनों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए कालेज प्रबंधन से पत्राचार किया गया है। शुक्रवार सुबह क्लेमेनटाउन क्षेत्र में युवकों का मारपीट करने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ था। इसमें चार युवक एक यूनिवर्सिटी के छात्र को लात घूसों से बुरी तरह से पीट रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सरेआम चल रही गुंडई का किसी राहगीर ने वीडियो बना दिया और इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया। यह वीडियो प्रसारित होने के बाद आरोपितों ने पीड़ित पर दबाव बनाते हुए एक दूसरा वीडियो बनवाया कि यह उनका आपसी झगड़ा है, इसलिए वह कोई कार्रवाई नहीं करवाना चाहता। प्रसारित वीडियो का एसएसपी अजय सिंह ने तत्काल संज्ञान लेते हुए थानाध्यक्ष क्लेमेनटाउन मोहन सिंह को आरोपितों की धरपकड़ के निर्देश जारी किए। थानाध्यक्ष ने तत्काल एक टीम गठित कर कार्रवाई को भेजा।