उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत पर दुष्कर्म का आरोप, पुलिस को सौंपी जांच

जागरण संवाददाता, देहरादून। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत पर वर्ष 2003 में दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए एक महिला ने पुलिस मुख्यालय में प्रार्थना पत्र दिया है।

महिला का आरोप है कि घटना के बाद उसने एक बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन तत्कालीन समय में आरोपी की राजनीतिक पहुंच और सरकार में प्रभाव के चलते मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। अब महिला ने अपने 23 वर्षीय बेटे की पहचान सुनिश्चित करने के लिए डीएनए टेस्ट कराने और पुराने मामले में कानूनी कार्रवाई की मांग की है।