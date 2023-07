वनंतरा रिसार्ट प्रकरण में पीड़िता के स्वजन की मांग पर बदला वकील, अब पूर्व जिला शासकीय अवनीश नेगी करेंगे पैरवी

Vanantara Resort Case वनंतरा रिसार्ट प्रकरण में सरकार ने अब पीड़िता के अभिभावकों की मांग पर सरकारी अधिवक्ता को बदल दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में शासन ने पीड़िता के अभिभावकों द्वारा सुझाए गए पूर्व जिला शासकीय अधिवक्ता (क्रिमिनल) अवनीश नेगी को सरकारी अधिवक्ता नियुक्त किया है। इसकी सूचना अधिवक्ता अवनीश नेगी को भी भेज दी गई है।

Vanantara Resort Case: वनंतरा रिसार्ट प्रकरण में अब पूर्व जिला शासकीय वकील अवनीश नेगी करेंगे पैरवी

