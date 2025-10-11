मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा फैसला, दुर्गम क्षेत्रों में तैनात वन कर्मियों को मिलेगा आवासीय भत्ता

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। उत्तराखंड में वन एवं वन्यजीवों की सुरक्षा का जिम्मा संभाले वन कर्मियों के हित में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा निर्णय लिया है। इसके तहत राज्य के दुर्गम वन क्षेत्रों में तैनात कर्मियों को आवासीय भत्ता दिया जाएगा।

धामी सरकार अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए निरंतर संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाए हुए है। इसी क्रम में वन विभाग के अंतर्गत दुर्गम क्षेत्रों में तैनात वन कर्मियों को अब आवासीय भत्ता दिए जाने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हमारे वनकर्मी प्रदेश की बहुमूल्य वन संपदा और वन्यजीवों की रक्षा में दिन-रात कठिन परिस्थितियों में कार्य करते हैं। दूरस्थ और दुर्गम चौकियों पर तैनाती के दौरान उन्हें अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है।