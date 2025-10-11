मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा फैसला, दुर्गम क्षेत्रों में तैनात वन कर्मियों को मिलेगा आवासीय भत्ता
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुर्गम क्षेत्रों में तैनात वन कर्मियों के लिए आवासीय भत्ते की घोषणा की है। इस फैसले का उद्देश्य दुर्गम क्षेत्रों में कार्यरत वन कर्मियों को प्रोत्साहित करना और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना है। इस भत्ते से वन कर्मियों को बेहतर आवास मिलेगा और वे अधिक समर्पण के साथ काम कर पाएंगे।
राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। उत्तराखंड में वन एवं वन्यजीवों की सुरक्षा का जिम्मा संभाले वन कर्मियों के हित में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा निर्णय लिया है। इसके तहत राज्य के दुर्गम वन क्षेत्रों में तैनात कर्मियों को आवासीय भत्ता दिया जाएगा।
धामी सरकार अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए निरंतर संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाए हुए है। इसी क्रम में वन विभाग के अंतर्गत दुर्गम क्षेत्रों में तैनात वन कर्मियों को अब आवासीय भत्ता दिए जाने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हमारे वनकर्मी प्रदेश की बहुमूल्य वन संपदा और वन्यजीवों की रक्षा में दिन-रात कठिन परिस्थितियों में कार्य करते हैं। दूरस्थ और दुर्गम चौकियों पर तैनाती के दौरान उन्हें अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है।
ऐसे में उनके परिवार के लिए अलग से आवास व्यवस्था करना, उनके लिए एक बड़ी चुनौती होती है। सरकार ने इस कठिनाई को समझते हुए यह निर्णय लिया है कि दुर्गम क्षेत्रों में जहां स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसी सामान्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, वहां तैनात वन कर्मियों को आवासीय भत्ता अनुमन्य किया जाएगा। शासन द्वारा वित्त विभाग की सहमति से ऐसे दुर्गम क्षेत्रों की पहचान की जाएगी, जहां यह सुविधा लागू होगी।
