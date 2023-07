राजकीय पॉलिटेक्निक खदरी श्यामपुर के पास वन क्षेत्र ऋषिकेश के 10 हेक्टेयर प्लांटेशन को गंगा नदी की बाढ़ से लगातार कटाव हो रहा है। शनिवार को वन विभाग की टीम ने मौका मुआयना कर स्थिति का जायजा लिया। जिला गंगा सुरक्षा समिति के नामित सदस्य विनोद जुगलान ने गंगा का जलस्तर बढ़ने से हो रहे भूकटाव की जानकारी वन विभाग को दी।

वन विभाग ने भू-कटाव का किया निरीक्षण

जागरण संवाददाता, ऋषिकेश: राजकीय पॉलिटेक्निक खदरी श्यामपुर के पास वन क्षेत्र ऋषिकेश के 10 हेक्टेयर प्लांटेशन को गंगा नदी की बाढ़ से लगातार कटाव हो रहा है। शनिवार को वन विभाग की टीम ने मौका मुआयना कर स्थिति का जायजा लिया। जिला गंगा सुरक्षा समिति के नामित सदस्य विनोद जुगलान ने गंगा का जलस्तर बढ़ने से हो रहे भूकटाव की जानकारी वन विभाग को दी। सूचना पर वन विभाग के अनुभाग अधिकारी डिप्टी रेंजर चंद्र शेखर भट्ट ने अपने अधीनस्थ विभागीय कर्मचारियों एवं स्थानीय नागरिकों के साथ मौका मुआयना किया। जलस्तर बढ़ने से प्लांटेशन को नुकसान जुगलान ने बताया कि वर्ष 2020 में राजकीय पॉलिटेक्निक खदरी श्यामपुर की पिछली तरफ 10 हजार पौधे नमामि गंगे योजना के तहत रोपित किए गए थे। लेकिन साथ ही वर्षा काल में हर साल गंगा नदी के जलस्तर वृद्धि के कारण भारी कटाव से न केवल प्लांटेशन को नुकसान हो रहा है बल्कि समीपवर्ती पॉलिटेक्निक संस्थान को भी खतरा पैदा हो रहा है। इस आशय की सूचना हर साल वन विभाग को दी जाती है लेकिन लगातार रेंज अधिकारियों के हो रहे स्थानांतरण से समस्या का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। शनिवार को वन क्षेत्राधिकारी देवेंद्र सिंह पुंडीर के निर्देशन पर अनुभाग अधिकारी डिप्टी रेंजर चंद्र शेखर भट्ट ने मौका मुआयना किया। निरीक्षण दल में अनुभाग अधिकारी के साथ वन बीट अधिकारी ईश्वर सिंह गुसाई, वनकर्मी मनोज कुमार, पीआरडी मुकेश कुमार, वन्यजीव प्रेमी छायाकार अखिल भंडारी, गीता राम मैठाणी, शशि किशोर रानाकोटी, सुनील कुमार रयाल आदि मौजूद रहे।

Edited By: riya.pandey