'ओम नम: शिवाय' बोलकर विदेशी महिला ने गंगा में लगाई डुबकी, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस; वजह हैरान करने वाली

जागरण संवाददाता, ऋषिकेश। तीर्थनगरी में गंगा में एक विदेशी महिला का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ है। इस वीडियो पर बहस छिड़ी हुई है। हालांकि यह मामला अभी तक पुलिस तक नहीं पहुंचा है। पुलिस अपने स्तर से भी जानकारी जुटा रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इंटरनेट मीडिया के इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पिछले 24 घंटे से तेजी से वायरल हुआ। उसमें नजर आ रही लोकेशन लक्ष्मण झूला पुल के पास की है। विदेशी महिला बेहद कम कपड़ों में ओम नम: शिवाय बोलकर गंगा में डुबकी लगा रही है। सोशल मीडिया साइट पर इस वीडियो को लेकर बहस छिड़ी हुई है।