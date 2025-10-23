Language
    'ओम नम: शिवाय' बोलकर विदेशी महिला ने गंगा में लगाई डुबकी, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस; वजह हैरान करने वाली

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 08:13 AM (IST)

    ऋषिकेश में एक विदेशी महिला का गंगा में डुबकी लगाते हुए वीडियो वायरल हो गया है। महिला को कम कपड़ों में 'ओम नम: शिवाय' बोलते हुए देखा जा सकता है। यह वीडियो लक्ष्मण झूला पुल के पास का है। पुलिस को अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है, लेकिन वे मामले की जांच कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर बहस छिड़ी हुई है।

    महिला का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा किया है। वीडियो ग्रैब

    जागरण संवाददाता, ऋषिकेश। तीर्थनगरी में गंगा में एक विदेशी महिला का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ है। इस वीडियो पर बहस छिड़ी हुई है। हालांकि यह मामला अभी तक पुलिस तक नहीं पहुंचा है। पुलिस अपने स्तर से भी जानकारी जुटा रही है।

    इंटरनेट मीडिया के इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पिछले 24 घंटे से तेजी से वायरल हुआ। उसमें नजर आ रही लोकेशन लक्ष्मण झूला पुल के पास की है। विदेशी महिला बेहद कम कपड़ों में ओम नम: शिवाय बोलकर गंगा में डुबकी लगा रही है। सोशल मीडिया साइट पर इस वीडियो को लेकर बहस छिड़ी हुई है।

    यह वीडियो तीन से चार दिन पुराना बताया जा रहा है। इंस्पेक्टर मुनिकीरेती प्रदीप चौहान ने बताया कि इस मामले में कोई शिकायत नहीं मिली है। थाना अध्यक्ष संतोष पैथवाल ने भी बताया की कोई शिकायत नहीं मिली है। बताया की जानकारी ली जाएगी।