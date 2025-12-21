कोहरा कर सकता है सेहत पर वार, घर से बाहर निकलते समय करें जरूरी बचाव

जागरण संवाददाता, देहरादून: लगातार गिरते तापमान और कोहरे के कारण ठिठुरन बढ़ गई है। ऐसे मौसम में सेहत का ध्यान रखना जरूरी है। चिकित्सक ऐसे मौसम में स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने और लोगों को बाहर निकलते समय जरूरी बचाव की सलाह दे रहे हैं।

वहीं, डायटीशियन भी इस मौसम में बेहतर इम्यूनिटी के लिए खानपान का ध्यान रखने की सलाह दे रहे हैं।

जिला अस्पताल (कोरोनेशन) के वरिष्ठ फिजीशियन डा. प्रवीण पंवार का कहना है कि सर्दियों में कोहरा सिर्फ दृश्यता ही नहीं घटाता, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी कई तरह की परेशानियां बढ़ा देता है।

कोहरे और ठंडी हवा में लापरवाही सीधे सर्दी-जुकाम, सांस की बीमारी और आंखों की परेशानी को बढ़ा देता है। थोड़ी-सी सतर्कता और नियमित सावधानी से कोहरे के दुष्प्रभावों से आसानी से बचा जा सकता है।

ऐसे मौसम में स्वस्थ रहने के लिए लाइफस्टाइल में बदलाव जरूरी है। ऐसे में कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए।

डायटीशियन ऋचा कुकरेती के अनुसार, खान-पान को लेकर सचेत रहने से ही स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। सुपाच्य भोजन नहीं करने से कई तरह की शिकायतें बढ़ जाती हैं। इसलिए कहीं भी, कभी भी कुछ भी खाने से बचें।

इन बातों का रखें ध्यान

कोहरे से हवा की शुद्धता गिरती है। ठंड से बीपी बढ़ने के कारण तो शुगर अनियंत्रित हो जाता है। इसलिए गुनगुना पानी पीते रहें।

घने कोहरे में यदि बाहर निकलना जरूरी हो तो मुंह और नाक को मफलर अथवा मास्क से ढककर रखें। जिससे ठंडी और प्रदूषित हवा सीधे शरीर में न जाए।

सुबह के समय खिड़की देर से खोलें, जब तक कोहरा पूरी तरह छंट न जाए। हल्की धूप मिलते ही घर में ताजी हवा आने दें।

कोहरे के दौरान बुजुर्गों, बच्चों और दमा व हृदय रोगियों को अधिक खतरा रहता है। उन्हें जल्दी सुबह और देर रात बाहर घूमने से बचाना चाहिए।

कोहरे से आंखों में जलन और पानी आने की समस्या बढ़ जाती है। साफ पानी से आंखें धोएं और जरूरत पड़ने पर चश्मा पहनकर निकलें।

शरीर की गर्मी बनाए रखना सर्दी-जुकाम से बचाव का सबसे सरल तरीका है। सिर, कान और गला अच्छी तरह ढककर रखें।

खाने में ठंडी व खुली चीजों से परहेज करें। गर्म और ताजा भोजन करें। सूप, अदरक-तुलसी वाली चाय और हल्दी वाला दूध रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं।

यदि खांसी, सांस फूलना, सीने में जकड़न अथवा आंखों में ज्यादा जलन हो तो इसे अनदेखा न करें। शीघ्र डाक्टर से परामर्श लें।

