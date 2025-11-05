देहरादून में होगी चौकों और छक्कों की बरसात, बस कुछ दिन बाद होगा पहली महिला जिला क्रिकेट लीग का आगाज
क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड (सीएयू) देहरादून में पहली बार महिला क्रिकेट लीग का आयोजन कर रहा है, जो 25 नवंबर से शुरू होगी। पुरुष जिला क्रिकेट लीग 1 दिसंबर से खेली जाएगी। इच्छुक महिला खिलाड़ी 8 से 20 नवंबर तक पंजीकरण करा सकती हैं, जिसके बाद 23-24 नवंबर को ट्रायल होगा। पुरुष लीग के लिए भी पंजीकरण 8 से 20 नवंबर तक खुले हैं।
जागरण सवांददाता, देहरादून। क्रिकेट एसोसिएशन आफ उत्तराखंड (सीएयू) के तत्वावधान में महिला क्रिकेटरों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से देहरादून में पहली बार महिला क्रिकेट लीग का आयोजन किया जा रहा है। लीग की शुरुआत 25 नवंबर से होगी। वहीं, पुरुष जिला क्रिकेट लीग एक दिसंबर से विभिन्न मैदानों पर खेली जाएगी।
हरिद्वार रोड स्थित एक होटल में आयोजित प्रेसवार्ता में यह जानकारी सीएयू के संयोजक पीसी वर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि महिला लीग के लिए इच्छुक खिलाड़ी आठ से 20 नवंबर तक एसोसिएशन के हाथी खाना, रायपुर स्थित कार्यालय से निःशुल्क पंजीकरण फार्म प्राप्त कर जमा कर सकती हैं। स्वीकृत खिलाड़ियों का ट्रायल 23-24 नवंबर को होगा, जिसके आधार पर 15 सदस्यीय टीमें गठित की जाएंगी।
मैच 25 नवंबर से देहरादून के विभिन्न क्रिकेट ग्राउंड्स पर आयोजित किए जाएंगे। पुरुष लीग के इच्छुक खिलाड़ी क्रिकेट क्लब, अकादमी, स्कूल और कालेज आठ से 20 नवंबर तक सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक उक्त कार्यालय से पंजीकरण फार्म प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक टीम में अधिकतम 20 खिलाड़ी शामिल हो सकेंगे। मैच एक दिसंबर से शुरू होंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि 20 नवंबर के बाद किसी भी खिलाड़ी, क्लब या अकादमी का पंजीकरण स्वीकार नहीं किया जाएगा।
