जागरण सवांददाता, देहरादून। क्रिकेट एसोसिएशन आफ उत्तराखंड (सीएयू) के तत्वावधान में महिला क्रिकेटरों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से देहरादून में पहली बार महिला क्रिकेट लीग का आयोजन किया जा रहा है। लीग की शुरुआत 25 नवंबर से होगी। वहीं, पुरुष जिला क्रिकेट लीग एक दिसंबर से विभिन्न मैदानों पर खेली जाएगी।

हरिद्वार रोड स्थित एक होटल में आयोजित प्रेसवार्ता में यह जानकारी सीएयू के संयोजक पीसी वर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि महिला लीग के लिए इच्छुक खिलाड़ी आठ से 20 नवंबर तक एसोसिएशन के हाथी खाना, रायपुर स्थित कार्यालय से निःशुल्क पंजीकरण फार्म प्राप्त कर जमा कर सकती हैं। स्वीकृत खिलाड़ियों का ट्रायल 23-24 नवंबर को होगा, जिसके आधार पर 15 सदस्यीय टीमें गठित की जाएंगी।