    Uttarakhand Crime: पहचान छुपाकर शादी का झांसा, दुष्कर्म और मतांतरण का आरोप

    By Rajesh Panwar Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 12:32 PM (IST)

    विकासनगर में एक मुस्लिम युवक पर हिंदू युवती को झूठे नाम से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। पीड़िता का कहना है कि युवक ने उस पर मतांतरण का दबाव भी डाला। युवती ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। हिंदू संगठन इस घटना से नाराज हैं।

    सेंट्रल...पहले पहचान छिपाई, फिर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म
    -मतांतरण के लिए दबाव बनाने का भी आरोप, विकासनगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज

    जागरण संवाददाता, विकासनगर। मुस्लिम युवक की ओर से अपनी पहचान छिपाकर हिंदू युवती को शादी का झांसा देने और होटल में ले जाकर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप है कि उसने युवती पर मतांतरण के लिए दबाव भी बनाया। मामला करीब छह वर्ष पुराना है, लेकिन अब युवती ने आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है।

    पीड़िता के अनुसार करीब छह वर्ष पहले सेलाकुई स्थित एक कंपनी में कार्य करने वाले युवक से उसकी उसकी दोस्ती हुई थी। युवक ने अपना नाम सेम चौधरी बताया था। इसके बाद शादी का झांसा देकर उसने विकासनगर के होटल और सेलाकुई में शारीरिक संबंध बनाए थे। जब शादी करने के लिए उस पर दबाव डाला गया तो वह मतांतरण की बात कहने लगा। इस पर पता चला कि उसका असली नाम समीर है और वह सहसपुर में रहता है।

    पीड़िता का यह भी आरोप है कि समीर और उसका रिश्तेदार उसे कार से एक अनजान स्थान पर ले गए। वहां एक स्थानीय प्रधान भी मौजूद था। वहां चार घंटे तक उस पर मतांतरण का दबाव बनाया गया। युवती के अनुसार उसे चेक के माध्यम से जो रुपये दिए गए थे, उन्हें भी आरोपित मारपीट कर ले गया। अब उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है।

    कोतवाल विनोद गुसांई के अनुसार, आरोपित समीर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उसकी तलाश की जा रही है। इधर, हिंदू संगठनों ने इस घटना को लेकर नाराजगी जताई है। साथ ही आरोपित पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।