देहरादून में बिना परमिशन निर्माण पर मस्जिद की पहली मंजिल सील, एसडीएम ने दिए थे आदेश

संवाद सहयोगी, डोईवाला (देहरादून) । थानो स्थित कंडोगल गांव में बिना पंजीकरण व बिना नक्शा पास कराए बनाए जा रहे मस्जिद के प्रथम तल को मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) और जिला प्रशासन ने सील कर दिया। एक आवासीय भवन के प्रथम और द्वितीय तल पर बिना अनुमति मस्जिद का संचालन किया जा रहा था। कार्रवाई पुलिस बल की मौजूदगी में की गई। मस्जिद के निचले तल पर लोगों के रहने के चलते उन्हें कुछ दिनों का समय दिया गया है।



एमडीडीए के अनुसार जांच में पाया गया कि इन्तजामिया कमेटी जामा मस्जिद द्वारा लगभग 20 बाई 40 फीट क्षेत्रफल में बिना मानचित्र स्वीकृति और बिना अनुमति के निर्माण एवं उपयोग किया जा रहा था। प्रकरण संज्ञान में आने पर प्राधिकरण ने उत्तराखंड नगर एवं ग्राम नियोजन व विकास अधिनियम के तहत पूर्व में कारण बताओ नोटिस जारी कर निर्माण व विकास कार्य पर रोक लगा दी गई थी। इसके बाद सुनवाई के लिए कई तिथियां तय की गईं, लेकिन संबंधित पक्ष की ओर से न तो संतोषजनक जवाब दिया गया और न ही कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। अवर अभियंता और सहायक अभियंता की आख्या में यह भी स्पष्ट किया गया कि थानो न्याय पंचायत क्षेत्र में कोई भी मदरसा मदरसा शिक्षा परिषद में पंजीकृत या मान्यता प्राप्त नहीं है। वक्फ बोर्ड के अभिलेखों में भी संबंधित मस्जिद का कोई पंजीकरण दर्ज नहीं पाया गया।



प्राधिकरण उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी के अनुसार बार-बार शिकायतें मिलने और शमन मानचित्र प्रस्तुत न किए जाने से यह स्पष्ट हुआ कि प्रकरण को जानबूझकर लंबित रखा जा रहा है। उपलब्ध अभिलेखों और तकनीकी आख्या के आधार पर एमडीडीए ने अवैध निर्माण के विरुद्ध सीलिंग के आदेश पारित किए, जिस पर गुरुवार को कार्रवाई की गई।