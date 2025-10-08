Language
    देहरादून की 20 लाख की आबादी, आग बुझाने के लिए सिर्फ नौ फायर टेंडर

    By Soban singh Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 07:14 PM (IST)

    देहरादून में आग की बढ़ती घटनाओं के बावजूद अग्निशमन विभाग की लापरवाही उजागर हुई है। संसाधनों और कर्मचारियों की कमी के कारण आग बुझाने में दिक्कतें आ रही हैं। त्यूणी अग्निकांड से सबक लेने के बाद भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। दीपावली के नजदीक आने से खतरे और बढ़ गए हैं क्योंकि पहले से ही कर्मचारियों की कमी है और कंडम गाड़ियों को नहीं बदला गया है।

    जनपद में आग की बढ़ती घटनाओं के बाद भी संजीदा नहीं अग्निशमन विभाग। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, देहरादून। अप्रैल 2023 में त्यूणी में हुए अग्निकांड से चार बच्चे जिंदा जल गए। दिल दहला देने वाली इस घटना के बारे में शासन-प्रशासन अलर्ट हुआ और अग्निशमन विभाग को अपग्रेड करने की बात कही गई, लेकिन मौजूदा समय में हालत यह हैं कि 20 लाख आबादी पर छोटे-बड़े वाहन मिलाकर कुल 30 वाहन ही उपलब्ध हैं।

    इनमें से 06 छोटे मिनी हाई प्रेशर व सात बाइक शामिल हैं। इनमें से आग बुझाने वाले सबसे सक्षम फायर टेंडर सिर्फ नौ ही हैं। कुछ समय पहले शुरू हुए डोईवाला फायर स्टेशन में तो फायर टेंडर तक नहीं है। यहां पर केवल फोम टेंडर के भरोसे चल रहे हैं। दीपावली का त्यौहार नजदीक है, ऐसे में यदि कहीं बड़ी घटना घटती है तो मुश्किल खड़ी हो सकती है।

    दीपावली पर बढ़ जाती हैं आग की घटनाएं

    देहरादून जिले में वीवीआइपी का आवागन लगातार बना रहता है। ऐसे में प्रोटोकाल के हिसाब से एक वाहन वीवीआइपी ड्यूटी पर रहता है। इसके अलावा शहर में धरना प्रदर्शन आम बात है, ऐसे में भीड़ को तितर-बितर करने के लिए एक वाटर कैनन को बड़े धरनास्थल या जुलूस में लगाना पड़ता है।

    दीपावली के समय आग की घटनाएं लगातार बढ़ जाती हैं। ऐसे में जनपद में करीब 20 संवेदनलशील क्षेत्रों में वाहनों को तैनात किया जाता है, लेकिन हालात यह हैं कि कहीं बड़ी आग की घटना की घटना होती है तो अन्य जनपदों से फायर टेंडर बुलाने पडेंगे।

    अग्निशमन विभाग के पास उपलब्ध वाहन

    • फायर टेंडर - 09
    • फोम टेंडर- 05
    • मल्टी पर्पज- 01
    • मिनी हाई प्रेशर - 06
    • बैक पैक सेट - 07
    • वाटर कैनर - 02

    इन संवेनदनशील स्थानों पर तैनात होंगे वाहन

    फायर स्टेशन देहरादून

    • दिलाराम चौक
    • घंटाघर
    • प्रेमनगर
    • धर्मपुर
    • कोतवाली नगर
    • सहस्त्रधारा क्रासिंग
    • सहारनपुर
    • पीपल मंडी

    फायर स्टेशन सेलाकुई

    • सेलाकुई बाजार
    • सहसपुर बाजार
    • भाऊवाला मेन बाजार

    फायर स्टेशन मसूरी

    • गांधी चौक
    • लढौर चौक

    फायर स्टेशन ऋषिकेश

    • लाजपतराय मार्ग तिराहा-मुखर्जी मार्ग रोड ऋषिकेश
    • मुखर्जी मार्ग प्रवेश मार्ग के निकट बाजार क्षेत्र

    फायर स्टेशन विकासनगर

    • हरर्बटपुर पुलिस चौकी
    • बाजार चौकी विकासनगर
    • डाकपत्थर चौराहा

    फायर स्टेशन डोईवाला

    • डोईवाला बाजार

    फायर यूनिट त्यूणी

    • त्यूणी बाजार

    छह फायर टेंडर कंडम होने के बाद नहीं आए नए वाहन

    फायर ब्रिगेड के बेड़े में पहले 15 फायर टेंडर थे, लेकिन इनमें से 06 फायर टेंडर मियाद पूरी होने के चलते कंडम कर दिए गए। छह फायर टेंडर कंडम होने के बाद नए फायर टेंडर मंगाए जाने थे, लेकिन विभागीय सुस्ती के चलते अब तक नए टेंडर नहीं आए। ऐसे में आग से सुरक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे चल रही है।

    विभाग में कर्मचारियों का भी टोटा

    अग्निशमन विभाग में कर्मचारियों का भी बहुत टोटा चल रहा है। यदि देहरादून जनपद की ही बात करें तो सबसे अधिक कमी फायरमैनों की चल रही है। कुल स्वीकृत 182 पदों की जगह केवल 86 कर्मचारी तैनात हैं। इसी तरह अग्निशमन अधिकारी के सभी पद खाली हैं।

    अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के नौ में से चार पद और लीडिंग फायरमैन के 32 में से 24 पद खाली चल रहे हैं। कर्मचारियों की कमी के चलते एक ही कर्मचारी को दो से तीन शिफ्टों में काम करना पड़ता है।

    आग की घटना

    • वर्ष 2024 : धनतेरस व दीपावली की रात 20 जगह लगी आग
    • वर्ष 2023 : धनतेरस व दीपावली की रात 18 जगह लगी आग