त्योहारों के मद्देनज़र देहरादून अलर्ट, धनतेरस व दीपावली पर 20 जगहों पर दमकल वाहन रहेंगे तैनात
त्योहारों के मद्देनज़र, जनपद के संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले इलाकों में दमकल गाड़ियां तैनात की जाएंगी। शहर के विस्तार को देखते हुए, एक नया सब-स्टेशन खोलने के लिए भूमि की तलाश जारी है। वाहनों की कमी को पूरा करने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है, जिससे दमकल विभाग की कार्यक्षमता में सुधार हो सके।
सोबन सिंह गुसांई, देहरादून। धनतेरस व दीपावली पर आग की घटनाओं को देखते हुए जनपद में संवेदनशील 20 स्थानों पर फायर दमकल तैनात किए जाएंगे। फायर स्टेशन व सब फायर स्टेशनों की में कर्मचारियों की कमी को देखते हुए छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। केवल आकस्मिक स्थिति में ही छुट्टियां दी जा रही हैं। सभी कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि त्यौहारों के मद्देनजर वह अपने-अपने स्टेशनों पर ही रहेंगे। वहीं वाहनों की कमी होने पर ओएनजीसी व अन्य संस्थानों से विभाग सहयोग ले सकता है।
जनपद में 20 लाख आबादी पर छोटे-बड़े वाहन मिलाकर कुल 30 वाहन उपलब्ध हैं। इनमें से 06 छोटे मिनी हाई प्रेशर व सात बाइक शामिल हैं। इनमें से आग बुझाने वाले सबसे सक्षम फायर टेंडर सिर्फ नौ ही हैं। कुछ समय पहले शुरू हुए डोईवाला फायर स्टेशन में तो फायर टेंडर तक नहीं है। यहां पर केवल फोम टेंडर के भरोसे चल रहे हैं। दीपावली का त्यौहार नजदीक है, ऐसे में यदि कहीं बड़ी घटना घटती है तो मुश्किल खड़ी हो सकती है।
सब फायर स्टेशन की कवायद हुई शुरू
जनपद में फायर स्टेशनों की संख्या सात है, जोकि आबादी के हिसाब से काफी कम है। ऐसे में देहरादून में सब फायर स्टेशन खोलने की कवायद शुरू कर दी गई है। अग्निशमन विभाग की ओर से सब फायर स्टेशन खोलने के लिए पत्राचार किया गया था।शासन से अनुमति मिलने के बाद अब जगह की तलाश शुरू कर दी गई है। चार विभिन्न स्थानों पर जमीनें देखी जा रही है, ताकि जल्द से जल्द सब फायर स्टेशन खोला जा सके। क्षेत्रफल के हिसाब से देहरादून कई किलोमीटर में फैल चुका है। एक मात्र फायर स्टेशन होने व जाम लगने के कारण रिस्पांस टाइम सही नहीं हो पा रहा है। घटनास्थल पर जब तक फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती है तब तक काफी नुकसान हो चुका होता है।
अग्निशमन विभाग के पास उपलब्ध वाहन
- फायर टेंडर - 09
- फोम टेंडर- 05
- मल्टी पर्पज- 01
- मिनी हाई प्रेशर - 06
- बैक पैक सेट - 07
- वाटर कैनर - 02
इन संवेनदनशील स्थानों पर तैनात होंगे वाहन
फायर स्टेशन देहरादून
- दिलाराम चौक
- घंटाघर
- प्रेमनगर
- धर्मपुर
- कोतवाली नगर
- सहस्त्रधारा क्रासिंग
- सहारनपुर
- पीपल मंडी
फायर स्टेशन सेलाकुई
- सेलाकुई बाजार
- सहसपुर बाजार
- भाऊवाला मेन बाजार
फायर स्टेशन मसूरी
- गांधी चौक
- लढौर चौक
फायर स्टेशन ऋषिकेश
- लाजपतराय मार्ग तिराहा-मुखर्जी मार्ग रोड ऋषिकेश
- मुखर्जी मार्ग प्रवेश मार्ग के निकट बाजार क्षेत्र
फायर स्टेशन विकासनगर
- हरर्बटपुर पुलिस चौकी
- बाजार चौकी विकासनगर
- डाकपत्थर चौराहा
फायर स्टेशन डोईवाला
- डोईवाला बाजार
फायर यूनिट त्यूणी
- त्यूणी बाजार
आग की घटना
वर्ष 2024 : धनतेरस व दीपावली की रात 20 जगह लगी आग
वर्ष 2023 : धनतेरस व दीपावली की रात 18 जगह लगी आग
त्यौहारों के दौरान जनपद में संवेदनशील व भीड़भाड़ वाले स्थानों पर दमकल तैनात किए जाएंगे। शहर में सब स्टेशन खोलने के लिए जमीन देखी जा रही है। क्योंकि शहर काफी फैल चुका है। वहीं वाहनों की कमी को पूरा करने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है।
- अभिनव त्यागी, मुख्य अग्निशमन अधिकारी
