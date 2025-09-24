फ्री दवा, मकान और आर्थिक मदद का लालच देकर घर में चल रहा था ऐसा 'खेल', खबर मिलने पर पहुंच गई भीड़
Dehradun Conversion Case देहरादून के दीपनगर में धर्मांतरण के मामले में पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि ये लोग मुफ्त दवाई मकान बनवाने और आर्थिक मदद का लालच देकर हिंदू समुदाय के लोगों का धर्मांतरण करा रहे थे । हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की ।
जागरण संवाददाता, देहरादून। दीप नगर के घर में चल रहे मतांतरण के मामले में हिंदू संगठनों के विरोध के बाद नेहरू कालोनी थाने पुलिस ने तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, फ्री दवाई मकान बनवाने और आर्थिक मदद का लालच देकर हिंदू समुदाय का मतांतरण करने की सूचना आर्य वीर दल को मिली। जिसके बाद जिलाध्यक्ष दीपक शर्मा एवं संगठन मंत्री नरोत्तम चौहान व अन्य कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे।
वहां राजेंद्र सिंह नाम के विकलांग व आर्थिक रूप से अक्षम व्यक्ति उनके अनुसार कई महीने से पड़ोस में रहने वाली एक महिला सुदेश व उत्तर प्रदेश निवासी पास्टर विजय और खुशी आर्थिक सहायता का लालच देकर उनका मतांकरण करने का दवाब बना रहे थे। लेकिन उन्होंने और पत्नी ने विरोध किया। आज फिर तीनों तड़के पहुंचे और आर्थिक मदद का लालच देकर उन पर दबाव बनाने लगे।
विरोध करने पर मारपीट करने लगे। राजेंद्र सिंह ने 112 नंबर पर काल की। इस दौरान पास्टर विजय बाइक वही छोड़कर भाग गया। इसकी सूचना जब हिंदूवादी संगठनों को पता चली सभी ने इसका विरोध किया।
सभी दीप नगर चौकी पहुंचकर विरोध प्रदर्शन कर एफआइआर की मांग करने लगे। इसके बाद सुदेश, विजय और खुशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस मौके पर पार्षद राकेश पंडित, आर्य वीर दल ,विश्व हिंदू परिषद ,बजरंग दल, भैरव सेना, हिंदू एकता परिषद, रूद्र दल आदि संगठन के कार्यकर्ता मौजूद रहे।
