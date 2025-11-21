Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रधानमंत्री के विरुद्ध भ्रामक खबरें फैलाने पर मुकदमा दर्ज, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने दी तहरीर

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 12:51 PM (IST)

    देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भ्रामक खबरें फैलाने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। भाजपा प्रवक्ता हनी पाठक ने आलोक शर्मा नामक व्यक्ति के खिलाफ ट्विटर पर फेक न्यूज फैलाने की शिकायत दर्ज कराई। आरोप है कि शर्मा ने आपत्तिजनक वीडियो प्रसारित कर शांति भंग करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, देहरादून। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ भ्रामक खबरे प्रसारित करने पर डालनवाला कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। हनी पाठक प्रदेश प्रवक्ता भाजपा ने तहरीर दी कि आलोक शर्मा नाम व्यक्ति ने ‌ट्विट्टर हेंडल से कानून व्यवस्था बिगाड़ने के उद्देश्य से फेक न्यूज प्रसारित की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आरोपित ने सोशल मीडिया ट्विटर में अपने ट्विटर हेंडल से देश के प्रधानमंत्री के विरुद्ध बच्चे के माध्यम से आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करवाते हुए एक वीडियो पोस्ट प्रसारित की है।

    आपत्तिजनक व भ्रामक खबर को फैलाकर आम जनमानस के मन में दूसरे दल व उनसे सम्बंधित व्यक्तियों के विरुद्ध काफी रोष है, जिससे उत्तराखण्ड राज्य की शांतिव्यवस्था भंग हो सकती है।

    पोस्ट में जिसमें प्रधानमंत्री के फोटो को भी वीडियो में शामिल किया गया है व भ्रामक खबरें प्रसारित की जा रही है। डालनवाला कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक मनोज मैनवाल ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।