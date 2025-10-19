त्योहारी भीड़ में ‘पुलिस पार्किंग’ बनी बाजार, देहरादून की सड़कों पर जाम से परेशान लोग
दीपावली से पहले देहरादून में यातायात व्यवस्था चरमरा गई है, क्योंकि रेंजर ग्राउंड में संडे मार्केट लगने से पार्किंग की जगह नहीं रही और सड़कों पर जाम लग गया। व्यापारियों ने प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया है, उनका कहना है कि बाहर से आए विक्रेता बिना जीएसटी के माल बेच रहे हैं, जिससे स्थानीय व्यापारियों को नुकसान हो रहा है।
जागरण संवाददाता, देहरादून। दीपावली से पहले दून में यातायात व्यवस्था चरमराई हुई है। रेंजर ग्राउंड को पुलिस ने फेस्टिवल पार्किंग स्थल घोषित किया था, ताकि बाजार क्षेत्र में जाम की समस्या से राहत मिल सके, लेकिन रविवार को यहां संडे मार्केट लगने से पूरा तंत्र उलझ गया। वाहन पार्क करने की जगह न मिलने से लोगों को सड़कों पर ही वाहन खड़े करने पड़े, जिससे जगह-जगह जाम और अव्यवस्था की स्थिति बन गई। इस पर व्यापारियों ने कड़ी नाराजगी जताते हुए पुलिस की व्यवस्था पर सवाल उठाए।
कांग्रेस व्यापार प्रकोष्ठ के व्यापारियों ने इस स्थिति पर तीखी नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि प्रशासन ने दीपावली जैसे बड़े त्योहार पर भी भीड़ और पार्किंग की समस्या को नजरअंदाज कर दिया। महानगर कांग्रेस व्यापार प्रकोष्ठ अध्यक्ष सुनील कुमार बांगा ने कहा कि प्रशासन को पहले ही कई बार लिखित रूप से अवगत कराया गया था कि रेंजर ग्राउंड में त्योहारी सीजन में संडे बाजार नहीं लगाया जाए। इसके बावजूद वहां बाजार लगवा दिया गया, जिससे पलटन बाजार, इंदिरा मार्केट, चकराता रोड और तहसील क्षेत्र के व्यापारियों का कारोबार प्रभावित हुआ है।
व्यापारियों का आरोप है कि संडे बाजार में बाहर से आए लोग बिना किसी वेरिफिकेशन के दुकानें लगा रहे हैं। वे बिना जीएसटी का माल लाकर सस्ते दामों में बेचते हैं, जिससे स्थानीय दुकानदारों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। व्यापारी संगठनों का कहना है कि स्थानीय व्यापारी किराया, टैक्स और जीएसटी देकर कारोबार करते हैं, लेकिन बाहर के अस्थायी विक्रेताओं के कारण उनकी बिक्री घट गई है।
