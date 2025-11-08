Language
    प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दौरे को लेकर वायरल की भ्रामक खबर, पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा

    By Sunil Negi Edited By: Sunil Negi
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 10:21 PM (IST)

    देहरादून में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर इंटरनेट मीडिया पर गलत खबर फैलाने पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है। देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के लेटर हेड पर छात्रों को रैली में शामिल होने पर ज्यादा नंबर देने का झूठा पत्र वायरल हुआ था, जिसके बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रख रही है।

    सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, देहरादून: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के रविवार के दौरे को लेकर इंटरनेट मीडिया पर भ्रामक खबर प्रसारित करने पर प्रेमनगर थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    इस संबंध में देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर दून पुलिस सभी इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर कड़ी नजर रख रही है। इंटरनेट मीडिया पर भ्रामक खबरें प्रचारित व प्रसारित करने वाले लोगों को पुलिस की ओर से चिह्नित भी किया जा रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इंटरनेट मीडिया पर निजी शिक्षण संस्थान देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के लेटर हेड पर वायरल एक पत्र, जिसमें रविवार को प्रधानमंत्री की रैली में शामिल होने पर शिक्षण संस्थान के छात्रों को अधिक प्राप्तांक दिए जाने से संबंधित तथ्य अंकित किए गए हैं।

    थाना प्रेमनगर में यूनिवर्सिटी के कुलसचिव दिया है प्रार्थना पत्र 

    प्रसारित पत्र के संबंध में देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी प्रेमनगर के कुलसचिव सुभाषित गोस्वामी की ओर से प्रसारित पत्र के कूटरचित होने तथा उनके शिक्षण संस्थान की ओर से ऐसा कोई आधिकारिक पत्र जारी न किए जाने के संबंध में एक प्रार्थना पत्र थाना प्रेमनगर पर दिया गया।

    बिना पुष्टि के इंटरनेट मीडिया पर न प्रसारित करें सूचना

    एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि प्रार्थनापत्र के आधार पर थाना प्रेमनगर में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। एसएसपी ने आमजन से अपील की है कि किसी भी भ्रामक सूचना को बिना किसी पुष्टि के इंटरनेट मीडिया पर प्रचारित या प्रसारित न करें।