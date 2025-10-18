Language
    धनतेरस से छठ पूजा तक उत्तराखंड रोडवेज की यात्रियों को स्पेशल सर्विस, इन डिपो पर मिलेगी अतिरिक्त बसें

    By Vikas Gusain Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 09:28 AM (IST)

    उत्तराखंड परिवहन निगम धनतेरस से छठ पूजा तक अतिरिक्त बस सेवाएं चलाएगा। देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार समेत कई शहरों से लंबी दूरी के लिए बसें उपलब्ध रहेंगी। निगम के महाप्रबंधक ने सभी डिपो पर तकनीकी कर्मचारी तैनात करने और ऑनलाइन बस सेवाओं को सुचारू रखने के निर्देश दिए हैं। यात्रियों को सुविधा मिले और निगम की आय बढ़े, इस पर ध्यान दिया जा रहा है।

    राज्य ब्यूरो, देहरादून। परिवहन निगम धनतेरस से लेकर छठ पूजा तक यात्रियों की सुविधा और अपनी आय बढ़ाने के लिए अतिरिक्त बस सेवाएं संचालित करेगा। निगम के महाप्रबंधक संचालन क्रांति सिंह ने इसके लिए सभी मंडलीय प्रबंधकों व सहायक महाप्रबंधकों को अभी से व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

    महाप्रबंधक संचालन क्रांति सिंह की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि शनिवार सायं से देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कोटद्वार, रुड़की, काशीपुर, रामनगर, हल्द्वानी, रुद्रपुर, टनकपुर एवं आइएसबीटी दिल्ली से लंबी दूरी व स्थानीय मार्गों पर यात्रियों की सुविधा के लिए पर्याप्त बसों की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।

    स्वयं अपने डिपो पर रहकर यात्रियों की संख्या के दृष्टिगत अतिरिक्त बसें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। सभी पर्वों के दौरान यात्रा मार्गों के बीच में आने वाले प्रमुख स्थानों पर आवश्यक तकनीकी कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित करेंगे। इस बात का भी विशेष ध्यान दिया जाए कि सभी बसें बाइपास मार्ग से संचालित न होकर प्रत्येक डिपो पर जाएं और वहां से यात्रियों को बस में सफर कराएं। यदि कोई चालक या परिचालक इसका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।

    उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई भी आनलाइन बस सेवा किसी भी कारण स्थगित न होने पाए, इसके लिए पहले से ही बैकअप की भी व्यवस्था की जाएं। जहां भी कार्मिकों की आवश्यकता हो वहां नियमानुसार उनकी तैनाती की जाए।