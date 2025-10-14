Language
    भाजपा मंडलाध्यक्ष के नाम से फर्जी मेल भेजकर मांगी फिरौती, SBI शाखा और स्कूल को मेल भेजकर मांगे पांच करोड़ रुपये

    By Soban Singh Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 05:26 AM (IST)

    मसूरी में भाजपा मंडलाध्यक्ष के नाम से अज्ञात व्यक्ति ने एसबीआई शाखा और एक स्कूल को ईमेल भेजकर 5 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी है। रकम न देने पर नुकसान की धमकी दी गई है। मंडलाध्यक्ष रजत अग्रवाल ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। एसओजी और साइबर पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस जल्द ही मुकदमा दर्ज कर सकती है।

    जागरण संवाददाता, मसूरी। अज्ञात व्यक्ति ने मसूरी के भाजपा मंडलाध्यक्ष के नाम से स्टेट बैंक आफ इंडिया शाखा मसूरी व प्रतिष्ठित स्कूल को मेल भेजकर पांच करोड़ रुपये की फिरौती मांगी है। रकम न देने पर नुकसान करने की धमकी दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मंडलाध्यक्ष ने इस मामले में मसूरी कोतवाली में तहरीर देकर जांच करने को कहा है। शिकायत मिलने के बाद एसओजी व साइबर थाना पुलिस जांच में जुट गई है। पुलिस जल्द इस मामले में मुकदमा दर्ज कर सकती है।

    पुलिस को दी तहरीर में भाजपा मंडलाध्यक्ष एवं व्यापार संघ के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने बताया कि सोमवार को अज्ञात व्यक्ति ने स्टेट बैंक आफ इंडिया शाखा को उनके नाम से ईमेल भेजकर पांच करोड़ रुपये की फिरौती मांगी है।

    यही नहीं व्यक्ति ने शहर के एक प्रतिष्ठित स्कूल को भी उनके नाम से ईमेल भेजी है। मेल में स्कूल बंद करने की धमकी दी गई है और जाति विशेष पर अभद्र टिप्पणी की गई है।

    शिकायतकर्ता ने बताया कि इससे पहले भी अज्ञात व्यक्ति ने स्टेट बैंक आफ इंडिया की मसूरी शाखा से पांच करोड़ रुपये व बैंक आफ बड़ौदा की मसूरी शाखा सहित अन्य बैंकों से उनके नाम से फर्जी ईमेल भेजी है। मेल के जरिए मसूरी के सभी ऋण धारकों की बकाया राशि माफ करने की बात कही गई है।

    ऐसा न करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई है। अग्रवाल ने कहा कि यह उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास है और उन्हें बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने चिंता व्यक्त की है कि यह व्यक्ति उनके नाम का उपयोग किसी गलत या गैरकानूनी गतिविधि के लिए कर सकता है, जिससे उनकी प्रतिष्ठा और सुरक्षा को खतरा हो सकता है।

    मसूरी कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है। मेल भेजने वाले व्यक्ति का पता लगाने के लिए एसओजी व साइबर थाना पुलिस जांच में जुट गई है। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि मेल विदेश से भेजी गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जल्द ही इस मामले में मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा।