देहरादून में DAV पीजी कॉलेज के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष को तेज रफ्तार कार ने कुचला, मौके पर मौत; आरोपी फरार

जागरण संवाददाता, देहरादून। शिमला बाईपास रोड पर सेंट ज्यूड्स स्कूल के पास हुए हादसे में डीएवी पीजी कालेज के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष जितेंद्र सिंह बिष्ट की मौत हो गई और उनका साथी ऋतिक घायल हो गया। ऋतिक को वेलमेड अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद कार सवार फरार हो गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस के अनुसार, यह कार वर्कशाप में मरम्मत के लिए आई थी, इसलिए पुलिस ने वर्कशाप मालिक वसीम को हिरासत में ले लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। एबीवीपी से वर्ष 2018 में छात्रसंघ अध्यक्ष चुने गए जितेंद्र बिष्ट का सेंट ज्यूड्स चौक के पास श्री गणेश प्रापर्टी नाम से कार्यालय है। शनिवार को जितेंद्र के दोस्त वासू का जन्मदिन था। सभी दोस्त केक काटने के लिए जितेंद्र बिष्ट के कार्यालय में एकत्र हुए। उनके साथ ऋतिक, ओमी सजवाण व वैभव रावत भी थे। रात करीब आठ बजे केक काटने के बाद सभी घर जाने के लिए कार्यालय से बाहर आ गए।