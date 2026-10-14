दशहरे पर लंकापति को लगा महंगाई का करंट, 50% महंगे हुए पुतले... Dehradun में रिमोट से जलेगा रावण

जागरण संवाददाता, देहरादून। दशहरे पर इस बार रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन तो पहले की तरह होगा, लेकिन इन्हें तैयार करने में आयोजकों को ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है।

बांस, रस्सी और कागज की कीमतों के साथ मजदूरी बढ़ने से पुतलों की लागत 45 से 50 प्रतिशत तक बढ़ गई है। हालांकि दशहरा समितियां पुतलों की ऊंचाई कम करने को तैयार नहीं हैं। 20 अक्टूबर को होने वाले दशहरा मेले के लिए दून में तैयारियां चल रही हैं।

रस्सी के दाम भी 120 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 210 रुपये पहुंच गए हैं। कागज की कीमतों में भी 40 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। उनकी टीम में करीब 40 कारीगर शामिल हैं। प्रेमनगर में शहर के तीन क्षेत्रों के लिए पुतले बना रहे गिरीश के अनुसार, पिछले साल 45 फुट के रावण का पुतला 55 हजार रुपये में तैयार हुआ था, जबकि इस बार इसकी लागत 80 हजार हजार रुपये तक पहुंच गई है। आतिशबाजी का खर्च अलग है। 50 फुट के पुतले में करीब आठ क्विंटल बांस लगता है। बिजनौर, मुरादाबाद और नजीबाबाद से कारीगर बुलाए गए हैं।