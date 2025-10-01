Language
    AIIMS Rishikesh के पास अतिक्रमण हटाने पर बवाल, टीम पर उड़ेली गर्म कढ़ी और राजमा की दाल

    By deepak semwal Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 02:13 PM (IST)

    ऋषिकेश में एम्स के पास अतिक्रमण हटाने गई टीम को विरोध का सामना करना पड़ा। अतिक्रमणकारियों ने कर्मचारियों पर कढ़ी-राजमा फेंका जिससे अफरा-तफरी मची। पुलिस ने पांच लोगों को हिरासत में लिया है। नगर निगम ने एम्स चौराहा क्षेत्र को नो पार्किंग जोन घोषित किया है फिर भी अतिक्रमण जारी है। यह क्षेत्र राजनैतिक रूप से संवेदनशील बना हुआ है।

    पांच लोग हिरासत में लिए गए, एम्स चौराहा नो पार्किंग जोन। जागरण

    जागरण संवाददाता, ऋषिकेश। एम्स के पास अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस और नगर निगम की टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। कुछ अतिक्रणकारियों ने टीम में शामिल कर्मचारियों के ऊपर कढ़ी और राजमा उड़ेल दिए। जिससे वहां अफरा-तफरी मच गई। गर्म कढ़ी-राजमा कुछ कर्मचारियों के कपड़ों पर गिरे। पांच लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। करीब बीस अतिक्रमण हटाए गए।

    बैराज रोड पर एम्स के पास मंगलवार दोपहर करीब साढ़े बारह बजे पुलिस और नगर निगम की टीम अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची। टीम ने जीरो-जोन घोषित किए गए क्षेत्र से अतिक्रमण हटाना शुरू किया। संयुक्त टीम की ओर से अतिक्रमणकारियों का सामान उठाकर निगम की ट्रैक्टर-ट्रालियों में भरा जा रहा था।

    अभियान जैसे ही आगे बढ़ा कई अतिक्रमणकारी उग्र हो गए। अतिक्रमणकारी कार्रवाई का विरोध करते हुए टीम को रोकने की कोशिश करने लगे। पुलिसकर्मियों ने जीरो जोन का हवाला देते हुए कार्रवाई करने की बात कही। इसके बाद भी वह नहीं माने। कुछ महिलाएं जेसीबी के आगे लेट गई। एक महिला ने जेसीबी चालक पर फेंकने के लिए पत्थर उठा लिया।

    हंगामा बढ़ने पर पुलिस टीम ने किसी तरह से महिलाओं को जेसीबी के आगे से हटाया। इससे पहले संयुक्त टीम कार्रवाई आगे बढ़ाती कुछ महिलाओं और युवकों ने खाने की ठेली पर पतीलों में रखे कढ़ी-राजमा को पुलिस व नगर निगम कर्मचारियों पर उड़ेलना शुरू कर दिया। गर्म कढ़ी-राजमा फेंकते ही वहां अफरा-तफरी की स्थिति बन गई। कुछ कर्मचारियों के कपड़ों के ऊपर कढ़ी-राजमा गिर गया।

    अचानक हुई इस घटना से संभलते हुए संयुक्त टीम ने कार्रवाई को आगे बढ़ाया। विवाद कर रही चार महिलाओं व एक युवक को हिरासत में लेकर ऋषिकेश कोतवाली लाया गया। इस दौरान करीब दो दर्जन अतिक्रमण हटाए गए। वरिष्ठ उप निरीक्षक एसएस राणा ने बताया कि जिन लोगों ने अतिक्रमण किया है, उनके सत्यापन और हिरासत में लिए लोगों से पूछताछ की जा रही है।

    नो पार्किंग-नो वेडिंग जोन है एम्स चौराह क्षेत्र

    नगर निगम की ओर से एम्स चौराहा (शिवाजी नगर मुख्य द्वार) के चारों ओर पचास मीटर तक नो पार्किंग जोन और नो वेडिंग जोन घोषित किया है। इस क्षेत्र को जीरो जोन तय किया गया। बावजूद इसके यहां कई लोग अतिक्रमण कर ठेली-रेहड़ी लगाते हैं। ऋषिकेश में अतिक्रमण हटाने को लेकर सबसे अधिक विवाद भी यहीं होता है। दरअसल, एम्स में हर दिन हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं।

    बाहर खाने-पीने की ठेलियां इस कारण बढ़ती गई। बाहर से आकर भी लोग यहां ठेली लगाते हैं। जिससे हर समय विवाद की स्थिति बनी रहती है। कुछ समय पूर्व जब यहां अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया था तब पता चला था कि एम्स में काम करने वाले कुछ लोगों ने अपने रिश्तेदारों के नाम पर बाहर अतिक्रमण कराया है

    । कुछ लोगों ने खुद ठेली-रेहड़ी वहां खड़ी कराकर उससे किराया लेना शुरू कर दिया था। यहां अतिक्रमण राजनैतिक तौर पर संवेदनशील मुद्दा रहा है।