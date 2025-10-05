जागरण संवाददाता, ऋषिकेश। कोतवाली ऋषिकेश क्षेत्र में आठ साल की बच्ची के साथ मकान मालिक ने दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।

प्रभारी निरीक्षक प्रदीप राणा ने बताया कि नाबालिग के पिता ने बताया कि वह मजदूरी करने का काम करता है। वह एक मकान में किराये पर स्वजनों के साथ रहता है। तीस सितंबर को वह अपने काम से बाहर गया था। पत्नी भी किसी काम से घर से बाहर चली गई।