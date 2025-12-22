भगोड़े बिल्डर शाश्वत गर्ग पर अब ED कसेगी शिकंजा, निवेशकों से करोड़ों की ठगी के मामले मनी लांड्रिंग की होगी जांच

अंकुर अग्रवाल, देहरादून। निवेशकों से करोड़ों रुपये ठगकर फरार बिल्डर शाश्वत गर्ग के विरुद्ध अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी मनी लांड्रिंग के तहत जांच शुरू करने की तैयारी कर ली है। ईडी को प्राथमिक जांच में बड़े पैमाने पर धन के संदिग्ध लेन-देन और निवेशकों की रकम को अन्य माध्यमों से इधर-उधर करने के संकेत मिले हैं। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार, शाश्वत गर्ग द्वारा निवेशकों से एकत्र की गई भारी धनराशि को विभिन्न फर्जी कंपनियों, बेनामी खातों और अचल संपत्तियों में निवेश किया गया है।

अब ईडी इस पूरे नेटवर्क की परत-दर-परत जांच करेगी और मनी लांड्रिंग निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई संभव है।

मसूरी रोड स्थित आर्केडिया हिलाक्स परियोजना में निवेशकों को फ्लैट आवंटन व फर्जी तरीके से बैंक लोन लेकर करोड़ों रुपये हड़पकर फरार बिल्डर शाश्वत गर्ग व उनके परिवार के मामले में राजपुर और रानीपोखरी थाना पुलिस के साथ ही पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल की ओर से गठित की गई आर्थिक अपराध इकाई पहले से जांच कर रही हैं। तीन दिन पहले ही पुलिस ने फरार बिल्डर शाश्वत गर्ग, पत्नी साक्षी गर्ग व शाश्वत के पिता प्रवीण गर्ग विरुद्ध लुक आउट सर्कुलर जारी किया था। तीनों आरोपितों के पासपोर्ट पहले ही निरस्त किए जा चुके हैं।

आरोपितों के नेपाल भागने के प्रमाण मिले हैं, ऐसे में पुलिस टीम इस आशंका की जांच भी कर रही है। पुलिस के साथ ही अब मामला ईडी तक पहुंच गया है। ईडी निवेशकों की राशि के स्रोत, उसके उपयोग और विदेशों में संभावित निवेश की भी जांच करेगी। सूत्रों का कहना है कि जल्द ही शाश्वत गर्ग और उससे जुड़े लोगों की संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया जा सकता है।



रेरा पहुंचीं छह शिकायतें, नोटिस जारी

करोड़ों रुपये लेकर परिवार सहित गायब हुए बिल्डर शाश्वत गर्ग के विरुद्ध उत्तराखंड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथारिटी (रेरा) में शिकायतें बढ़ने लगी हैं। अब तक कुल छह शिकायतें दर्ज की गई हैं। जिनमें आरोप लगाया है कि बिल्डर की आर्केडिया हिलाक्स में फ्लैट व थानो स्थित इंपीरियल वैली परियोजना में प्लाट के नाम पर उनसे पैसा लिया गया है, जबकि बदले में कुछ नहीं मिला। रेरा अध्यक्ष अमिताभ मैत्रा के अनुसार पूर्व में एक शिकायत इंपीरियल वैली प्रोजेक्ट को लेकर बिल्डर शाश्वत गर्ग और उनकी पत्नी साक्षी गर्ग की कंपनी असगर टैक्सटाइल में पार्टनर विकास ठाकुर नाम के व्यक्ति ने की थी। जिस पर इंपीरियल वैली में प्लाट के क्रय विक्रय पर तत्काल रोक लगा दी गई थी।

अब यह बात सामने आई है कि प्लाट के नाम पर की गई धोखाधड़ी में विकास ठाकुर पर भी एफआइआर दर्ज की गई है। अब तय किया गया है कि रेरा में जो भी शिकायत इंपीरियल वैली से जुड़ी दर्ज की जाएगी, उसमें विकास ठाकुर को भी पक्षकार बनाया जाएगा। हालांकि, कुछ प्रकरण में बिल्डर शाश्वत ने खुद ही सौदे किए हैं। ऐसे मामलों का परीक्षण कर उन पर अलग से कार्रवाई की जाएगी।



17 अक्टूबर से परिवार समेत गायब है शाश्वत

बिल्डर शाश्वस्त गर्ग पत्नी साक्षी, बेटे रिद्वान, पिता प्रवीण गर्ग और मां अंजली के साथ गत 17 अक्टूबर से गायब हैं। गर्ग परिवार को आखिरी बार शाश्वत के साले सुलभ गोयल के हापुड़ उत्तर प्रदेश स्थित घर पर देखा गया था। शाश्वत गर्ग ने पत्नी साक्षी और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर देहरादून में दो आवासीय परियोजनाओं पर काम शुरू किया था। जिसमें एक मसूरी रोड पर आर्केडिया हिलाक्स (ग्रुप हाउसिंग) और दूसरी परियोजना इंपीरियल वैली (थानो में प्लाटेड डेवलपमेंट) नाम से है।

बिल्डर के गायब होने के बाद इंपीरियल वैली में निवेश करने वाले व्यक्तियों ने क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी। गर्ग परिवार के विदेश भागने की आशंका को देखते हुए पासपोर्ट पर रोक लगाने की मांग की गई थी। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी पांडे ने शाश्वत, साक्षी व शास्वस्त के पिता प्रवीण गर्ग के पासपोर्ट 27 नवंबर को निरस्त कर दिए थे।