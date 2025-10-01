Dehradun: दशहरा पर परेड ग्राउंड के चारों ओर रहेगा जीरो जोन, पुलिस ने जारी किया यातायात प्लान
देहरादून में दशहरा पर्व के अवसर पर पुलिस ने यातायात योजना जारी की है। परेड ग्राउंड के चारों ओर जीरो जोन रहेगा। दोपहर 12 बजे से यातायात परिवर्तन लागू होगा। शोभायात्रा दोपहर 2 बजे निकलेगी और शाम 4 बजे परेड ग्राउंड पहुंचेगी। विक्रम मैजिक और सिटी बसों के लिए रूट बदले गए हैं। पार्किंग के लिए रेंजर्स ग्राउंड सहित कई स्थान निर्धारित किए गए हैं।
जागरण संवाददाता, देहरादून। दो अक्टूबर को दशहरा पर्व को लेकर पुलिस ने यातायात प्लान जारी किया है। परेड ग्राउंड में आयोजित दशहरा पर्व को लेकर यातायात डायवर्ट व्यवस्था दोपहर 12 बजे से प्रारंभ की जाएगी जो कार्यक्रम समाप्ति तक रहेगी।
दोपहर में शोभायात्रा अपने गंतव्य स्थान से दोपहर दो बजे प्रस्थान कर शाम चार बजे परेड ग्राउंड में पहुंचेगी। शोभायात्रा कालिका मंदिर, मोती बाजार, पलटन बाजार, राजपुर रोड़, एस्लेहाल होते हुए कनक चौक, परेड ग्राउंड में पहुंचेगी। इस दौरान परेड ग्राउंड के चारों ओर सभी प्रकार के वाहनों के लिए जीरो जोन रहेगा।
विक्रम व मैजिक के लिए ट्रैफिक प्लान
- 03 नंबर विक्रम व मैजिक वाहन के लिए रूठ: इस रूठ पर चलने वाले विक्रम दो अक्टूबर को परेड ग्राउंड पर चलने वाले दशहरा कार्यक्रम की समाप्ति तक केवल तहसील चौक तक ही आ सकेंगे, जहां से ये दून चौक से एमकेपी चौक होते हुए सीएमआइ, धर्मपुर की तरफ जा सकेंगे व इनके तहसील चौक तक आने का रूठ पूर्ववत ही रहेगा।
- 05 नंबर विक्रम व मैजिक वाहन परेड ग्राउंड में दशहरा कार्यक्रम की समाप्ति तक रेलवे गेट से वापस घुमा दिए जाएंगे।
- 08 नंबर विक्रम वाहन परेड ग्राउंड पर चलने वाले दशहरा कार्यक्रम की समाप्ति तक रेलवे गेट से वापस घुमा किए जाएंगे।
- 02 नंबर विक्रम पंत रोड स्थित विक्रम स्टैंड से संचालित नहीं होंगे। रोड पर संचालित समस्त विक्रम परेड ग्राउंड में दशहरा कार्यक्रम की समाप्ति तक सहस्रधारा क्रासिंग से वापस घुमा दिए जाएंगें।
सिटी बसों के लिये ट्रैफिक प्लान
- परेड ग्राउंड से चलने वाली कैंट राजपुर रोड बस सेवा दशहरा पर्व के अवसर पर राजपुर रोड, ओरिएंट चौक स्थित पेट्रोल पंप के पास से संचालित की जा सकेगी तथा किसी भी स्थिति में उक्त बसें कनक चौक की तरफ नहीं आएगी।
- क्लेमेनटाउन से राजपुर रोड कुठाल गेट चलने वाली बस पंत रोड लैंसडोन चौक की तरफ न जाकर दर्शन लाल चौक से घंटाघर होते हुए राजपुर रोड कुठाल गेट तक जाएगी तथा वापसी रूट भी यथावत ही रहेगा।
- रायपुर रोड मालदेवता सहस्रधारा रोड बस सेवा चूना भट्टा रायपुर रोड से संचालित की जाएगी तथा सर्वे चौक पर सवारी उतार कर वापस रायपुर रोड चूना भट्टा जा सकेगी।
बैरियर व्यवस्था
बुद्धा चौक, दर्शनलाल चौक, डूंगा हाउस तिराहा, कनक चौक, रोजगार तिराहा, कान्वेट तिराहा, ओरियंट चौक, लैंसडोन चौक, सर्वे चौक, होटल पैसफिक तिराहा, मनोज क्लीनिक चौक।
पार्किंग व्यवस्था
रेंजर्स ग्राउंड, मंगला देवी इंटर कालेज, काबुल हाऊस पार्किंग।
वीआइपी/अधिकारियों के वाहन पार्किंग
परेड ग्राउंड मंच के पीछे, दून क्लब, टिन शैड पार्किंग स्मार्ट सिटी।
रूट प्लान
- राजपुर रोड से आने वाले वाहनों के लिए रूट: ग्रेट वेल्यू तिराहा-दिलाराम चौक-बहल चौक-ग्लोब चौक-घंटाघर-दर्शनलाल चौक-रेंजर्स ग्राउंड पर्किंग स्थल।
- सहस्रधारा/रायपुर रोड से आने वाले वाहनों के लिए रूट: सहस्रधारा क्रासिंग-कर्जन रोड-सर्वे चौक-मंगला देवी/काबुल हाऊस पार्किंग।
- ईसी रोड/सुभाष रोड से आने वाले वाहनों के लिए रूट: आराघर चौक-द्वारिका स्टोर-क्रास रोड-बुद्धा चौक-रेंजर्स ग्राउंड पार्किंग।
- सहारनपुर रोड से आने वाले वाहनों के लिए रूट: प्रिंस चौक-तहसील चैक-दून चौक-बुद्वा चौक-रेंजर्स ग्राउंड पार्किंग।
- चकराता रोड से आने वाले वाहनों के लिए रूट: बिंदाल चौक-घंटाघर -दर्शनलाल चौक-रेंजर्स ग्राउंड पार्किंग स्थल।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।