दशहरा आज, तलवार चलाएगा और आंखें टिमटिमाएगा रावण; लंकापति दहन के साथ होगा अहंकार और बुराई का अंत

Dussehra Celebrations देहरादून में दशहरा पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। परेड ग्राउंड लक्ष्मण चौक पटेलनगर प्रेमनगर और कांवली में रावण दहन के भव्य आयोजन होंगे। रावण मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले आकर्षण का केंद्र होंगे जिनमें रंगीन लाइटें और आतिशबाजी होगी। मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी कार्यक्रमों में शामिल होंगे। बन्नू बिरादरी इस बार 78वां दशहरा उत्सव मनाएगी।

जागरण संवाददाता, देहरादून। बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरा आज मनाया जा रहा है। परेड ग्राउंड, लक्ष्मण चौक, पटेलनगर, प्रेमनगर, और कांवली में भव्य आयोजन होंगे। पुतला दहन का कार्यक्रम शाम को पांच बजे से रात साढ़े आठ बजे तक आठ बजे तक चलेगा।

यहां आकर्षण, रंगीन लाइट के साथ रावण, मेघनाद कुंभकर्ण के पुतले तैयार किए गए हैं। पुतले के आंखों व शस्त्र से रोशनी चमकेगी व आतिशबाजी के साथ दहन होंगे। इसके अलावा रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुति भी देखने को मिलेगी। सितंबर शुरू से विभिन्न क्षेत्रों में रावण, कुंभकर्ण व मेघनाद के पुतलों को तैयार में करने में कारीगर जुटे हुए थे। जिन्हें अंतिम रूप देकर देर रात तक खड़ा किया गया। बन्नू बिरादरी दशहरा कमेटी की ओर से परेड ग्राउंड में दशहरा महोत्सव पर 121 फीट ऊंचा रावण, 75 फीट कुंभकरण और 70 फीट मेघनाद के अलावा 45 x 45 फीट की लंका और आगे आगे खड़े दो राक्षस के पुतले का दहन होगा।

कमेटी के प्रधान संतोख नागपाल ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कार सिंह धामी और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) शिरकत करेंगे। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए इस बार ग्रीन आतिशबाजी होगी। शोभायात्रा दोपहर दो बजे श्री गोपीनाथ मंदिर से परेड ग्राउंड के लिए रवाना होगी।

तलवार चलाएगा और आंखें टिमटिमाएगा रावण देहरादून: लक्ष्मण चौक वैलफेयर सोसाइटी की ओर से लक्ष्मण चौक स्थित हिंदू नेशनल इंटर कालेज के मैदान में भव्य दशहरा मेले की देर रात तक तैयारी पूरी कर ली गई। मीडिया प्रभारी सिद्धार्थ बंसल ने बताया कि इस बार 60 फीट ऊंचे रावण का पुतला तैयार है।

रावण, मेघनाद व कुंभकर्ण के पुतलों का दहन होगा। रावण के पुतले को जोधपुरी अचकन, सिल्क की धोती पहनाई गई है। मेघनाद, कुंभकर्ण, शूपर्णखा और ताड़का के पुतलों व लंका का भी निर्माण किया गया है। वर्षा का मौसम देखते हुए रावण व अन्य पुतलों को रेनकोट पहनाया गया है। एलईडी लाइट्स से पुतलों को सजाया है, रावण तलवार चलाएगा, आंखें टिमटिमाएगा।

मैदान में टी सीरीज व बाहर से आए फेमेस कलाकारों द्वारा विभिन्न उच्च कोटी सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा, राम चरित मानस पर आधारित राम वन गमन से रावण वध तक का रूपक मोनो एक्टिंग का मंचन करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, संस्था के संरक्षक व राज्यसभा सदस्य नरेश बसंल शिरकत करेंगे। वहीं, श्री रामकला समिति के अध्यक्ष राकेश महेंद्रू ने बताया कि लक्ष्मण चौक वेलफेयर सोसायटी के साथ मिलकर लंका दहन कालेज परिसर में होगा।

प्रेमनगर, पटेलनगर में भी तैयारी पूरी देहरादून: धर्मशाला समिति दशहरा कमेटी प्रेमनगर के संयोजक राजीव पुंज ने बताया कि 55 फीट रावण जबकि 50-50 फीट के मेघनाद व कुंभकर्ण के पुतले दशहरा ग्राउंड में दहन होंगे। श्री सेवा कुंज समिति दशहरा कमेटी पटेलनगर के आयोजक पंकज चांदना ने बताया शिवालिक इंटरनेशनल स्कूल के खेल मैदान में 25वां दशहरा महोत्सव में 60 फीट ऊंचा पुतला दहन होगा। कांवली दशहरा कमेटी के संरक्षक अमित कपूर ने बताया कि दशहरा मेले व रावण दहन कार्यक्रम साधु राम जूनियर हाईस्कूल कांवली में होगा। यहां रावण का पुतला 50 फीट ऊंचा बनाया गया है।

दिन में मेले में सजने लगी थी दुकानें देहरादून: परेड ग्राउंड, हिंदू नेशनल इंटर कालेज परिसर, प्रेमनगर में बुधवार दोपहर तक खिलौने, खाने पीने की दुकाने सज गई। देर शाम तक विभिन्न क्षेत्रों के परिसर में झूले लगाए गए व दुकानें सजाई गईं। साथ ही यहां पहुंचे लोग ने सेल्फी ली व फोटो खिंचवाई। इसके अलावा वीडियो काल के माध्यम से सगे संबंधियों को रावण के पुतलों व परिसर का दृश्य दिखाया।

जरूरतमंद को दान करने से बनी रहती है सुख समृद्धि देहरादून: आचार्य डा. सुशांत राज के अनुसार, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को दशहरा मनाया जाता है। इस दिन भगवान राम ने रावण विधि किया व अधर्म पर धर्म व असत्य पर सत्य की जीत हासिल की। इस दिन पुतला दहन किए जाते हैं।

इस दिन जरूरतमंद व्यक्ति को दान करने से सुख समृद्धि बनी रहती है। शस्त्र का प्रयोग करने वाले इस दिन शस्त्रों की पूजा भी करते हैं। कुछ लोग वाहन व पुस्तकों की भी पूजा करते हैं। नए कार्य करने के लिए यह दिन सबसे शुभ माना जाता है। इस दिन नया सामान खरीदने की परंपरा भी है।

पुतला दहन व लंका दहन का समय परेड ग्राउंड: लंका दहन शाम पांच बजे। मेघनाद व कुंभकर्ण पुतला दहन 5:30 बजे। रावण दहन 6:05 बजे।

हिंदू नेशनल इंटर कालेज लक्ष्मण चौक: लंका दहन सात बजे। रावण दहन रात 8:30 बजे।

दशहरा ग्राउंड प्रेमनगर: लंका दहन 5:50 बजे। रावण दहन 6:25 बजे।

शिवालिक इंटरनेशनल स्कूल मैदान पटेलनगर: रावण दहन 8:30 बजे।

साधूराम जूनियर हाईस्कूल कांवली मैदान: रावण दहन 5:00 बजे। विभाजन के बाद बन्नू बिरादरी ने था पहला रावण दहन देहरादून: रावण परिवार के पुतलों के दहन की शुरुआत देहरादून में बन्नू बिरादरी ने की। यह बिरादरी विभाजन के बाद वर्ष 1948 में पाकिस्तान से आए परिवारों का समूह है, जिन्हें यहां प्रेमनगर में बसाया गया था। इसी वर्ष दशहरा के दौरान बन्नू बिरादरी से जुड़े परिवारों ने रावण के पुतले बनाकर दशहरा के दिन प्रेमनगर के दशहरा ग्राउंड में पहला रावण दहन किया था।

इसके बाद तो रावण दहन दून में भी परंपरा का हिस्सा बन गया। बाद में बन्नू बिरादरी की ओर से शहर के बीचोंबीच परेड ग्राउंड में भी दशहरा उत्सव आयोजित किया जाने लगा। दहन किए जाने वाले पुतलों में रावण के साथ कुंभकर्ण व मेघनाद भी शामिल हो गए।