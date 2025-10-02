Dussehra 2025: देवभूमि में धू-धू कर जला अहंकारी रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले भी खाक

देहरादून में विजयदशमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। बुराई पर अच्छाई की जीत के इस प्रतीक के रूप में रावण मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले जलाए गए। परेड ग्राउंड में बन्नू बिरादरी दशहरा कमेटी के 78वें दशहरा महोत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। लोगों ने देश को स्वच्छ बनाने का संकल्प लिया और एक दूसरे को दशहरे की शुभकामनाएं दीं।

जासं, देहरादून। बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व विजयदशमी धर्मनगरी और ग्रामीण क्षेत्रों में धूमधाम से मनाया गया। जगह-जगह रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले दहन किए गए। इस मौके पर लोगों ने एक दूसरे को दशहरे की शुभकामनाएं दी। लोगों ने देश को स्वच्छ बनाने के साथ गंदगी रूपी रावण के वध का भी संकल्प लिया।

देहरादून में बन्नू बिरादरी दशहरा कमेटी की ओर से परेड ग्राउंड में 78वां दशहरा महोत्सव पर कुछ ही देर में 45 x 45 फीट लंका, 70 फीट मेघनाद, 75 फीट कुंभकर्ण और अंत में 121 फीट ऊंचा रावण का पुतला दहन किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी महोत्सव में पहुंच चुके हैं।