Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Dussehra 2025: देवभूमि में धू-धू कर जला अहंकारी रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले भी खाक

    By Jagran News Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 05:50 PM (IST)

    देहरादून में विजयदशमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। बुराई पर अच्छाई की जीत के इस प्रतीक के रूप में रावण मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले जलाए गए। परेड ग्राउंड में बन्नू बिरादरी दशहरा कमेटी के 78वें दशहरा महोत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। लोगों ने देश को स्वच्छ बनाने का संकल्प लिया और एक दूसरे को दशहरे की शुभकामनाएं दीं।

    prefferd source google
    Hero Image
    बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व विजयदशमी

    जासं, देहरादून। बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व विजयदशमी धर्मनगरी और ग्रामीण क्षेत्रों में धूमधाम से मनाया गया। जगह-जगह रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले दहन किए गए। इस मौके पर लोगों ने एक दूसरे को दशहरे की शुभकामनाएं दी। लोगों ने देश को स्वच्छ बनाने के साथ गंदगी रूपी रावण के वध का भी संकल्प लिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    देहरादून में बन्नू बिरादरी दशहरा कमेटी की ओर से परेड ग्राउंड में 78वां दशहरा महोत्सव पर कुछ ही देर में 45 x 45 फीट लंका, 70 फीट मेघनाद, 75 फीट कुंभकर्ण और अंत में 121 फीट ऊंचा रावण का पुतला दहन किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी महोत्सव में पहुंच चुके हैं।

    नोट- इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।