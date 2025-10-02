उत्तराखंड में सभी थानेदारों का होगा आडिट, शराब पीकर कार ठोकने वाले एसओ की जांच करेंगे एसपी ट्रैफिक
देहरादून में आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने थाना प्रभारियों के साथ बैठक की और उन्हें ड्यूटी में लापरवाही न बरतने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि पुलिस मुख्यालय से थाना प्रभारियों का ऑडिट कराया जाएगा ताकि उनकी कार्यशैली और व्यवहार का पता चल सके। बुधवार रात शराब पीकर कार ठोकने वाले राजपुर के तत्कालीन थाना प्रभारी सैंकी कुमार की जांच एसपी ट्रैफिक लोकजीत सिंह को सौंपी गई है।
जासं, देहरादून। पुलिस कार्यालय में गुरुवार को आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने प्रेसवार्ता ने बताया कि आज जनपद के सभी थाना प्रभारियों के साथ मीटिंग की गई है। जिसमें उन्हें ड्यूटी के प्रति लापरवाही न करने सख्त निर्देश दिए हैं।
उन्होंने कहा कि जल्द ही पुलिस मुख्यालय से वार्ता कर सभी थाना प्रभारियों का आडिट कराया जाएगा। ताकि उनकी कार्यशैली और व्यवहार का पता चल सके।
इसके साथ ही बुधवार रात को शराब पीकर कार ठोकने वाले तत्कालीन राजपुर थाना प्रभारी सैंकी कुमार की जांच एसपी ट्रैफिक लोकजीत सिंह को सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि कॉल न उठाने वाले थाना प्रभारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।