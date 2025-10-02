उत्‍तराखंड में सभी थानेदारों का होगा आडिट, शराब पीकर कार ठोकने वाले एसओ की जांच करेंगे एसपी ट्रैफिक

देहरादून में आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने थाना प्रभारियों के साथ बैठक की और उन्हें ड्यूटी में लापरवाही न बरतने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि पुलिस मुख्यालय से थाना प्रभारियों का ऑडिट कराया जाएगा ताकि उनकी कार्यशैली और व्यवहार का पता चल सके। बुधवार रात शराब पीकर कार ठोकने वाले राजपुर के तत्कालीन थाना प्रभारी सैंकी कुमार की जांच एसपी ट्रैफिक लोकजीत सिंह को सौंपी गई है।

कॉल न उठाने वाले थाना प्रभारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। प्रतीकात्‍मक