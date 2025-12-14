सावधान! देहरादून में कूड़ा फैलाने वालों के पीछे लगे ड्रोन, कई लोग पकड़े; नगर निगम ने काटे चालान

जागरण संवाददाता, देहरादून। शहर की स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ और प्रभावी बनाने के लिए नगर निगम विशेष निगरानी अभियान चला रहा है। इस अभियान में शनिवार को ड्रोन के माध्यम से शहर की प्रमुख सड़कों और सार्वजनिक स्थलों की निगरानी की गई, जिससे खुले में कूड़ा फेंकने वालों पर सख्त कार्रवाई की गई। महापौर सौरभ थपलियाल ने खुले में कूड़ा फेंकने वालों पर सख्ती से कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

अभियान के तहत मुख्य सफाई निरीक्षक, सफाई निरीक्षक और नगर निगम के सुपरवाइज़रों की संयुक्त टीम गठित की गई है। ड्रोन से निगरानी के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकते पाए गए लोगों के खिलाफ मौके पर ही चालान किए गए। इस दौरान विवेक पाल को सड़क किनारे कूड़ा फेंकते पाए जाने पर 800 रुपये, जबकि छोटे लाल गुप्ता का 500 रुपये का चालान किया गया। इसके अलावा, कूड़ा फेंकते पाए गए पांच अन्य व्यक्तियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि शहर में स्वच्छता बनाए रखने के लिए ड्रोन से सतत मानिटरिंग की जा रही है। नगर आयुक्त ने सभी मुख्य सफाई निरीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में कड़ी निगरानी रखें और सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकने वालों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें।