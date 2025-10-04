Language
    देहरादून-उत्तरकाशी के अफसरों की हुई तारीफ, इन जिलों में 'सुस्त रवैया' अपनाने पर मंत्री ने दी कड़ी चेतावनी

    By Jagran News Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 08:20 AM (IST)

    सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने पैक्स कंप्यूटराइजेशन की समीक्षा की। देहरादून अल्मोड़ा और उत्तरकाशी की प्रगति की सराहना की जबकि धीमी गति वाले अधिकारियों को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि काम न करने वाले अधिकारी अवकाश लें। सभी जिलों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं जो 60 दिनों में कंप्यूटरीकरण पूरा करेंगे।

    सुस्त अधिकारियों पर गिरेगी गाज: सहकारिता मंत्री।

    राज्य ब्यूरो, देहरादून। सहकारिता मंत्री डा. धन सिंह रावत ने वर्चुअल माध्यम से आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में प्रदेशभर के सहकारिता विभाग के अधिकारियों, मुख्य विकास अधिकारियों, नोडल अधिकारियों, सहायक निबंधकों व महाप्रबंधकों के साथ पैक्स कंप्यूटराइजेशन की प्रगति की गहन समीक्षा की।

    बैठक में देहरादून, अल्मोड़ा एवं उत्तरकाशी जनपद की तीव्र गति से प्रगति पर मंत्री ने संबंधित अधिकारियों की सराहना की। वहीं, अन्य जनपदों की धीमी कार्यशैली पर कड़ी नाराजगी जताते हुए डा. रावत ने स्पष्ट चेतावनी दी कि सुस्त रवैया अपनाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी।

    हर तीसरे दिन वर्चुअल माध्यम से प्रगति की मानिटरिंग व्यक्तिगत रूप से की जाएगी। उन्होंने कहा, कार्य करने के इच्छुक न रहने वाले अधिकारी या तो मेडिकल अवकाश पर चले जाएं या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लें, लेकिन तय समय सीमा में कार्य हर हाल में पूरा हो।

    डा रावत ने बताया कि सभी 13 जनपदों के लिए 7 वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित किया गया है, जो 60 दिनों के भीतर जनपदों में जाकर कंप्यूटराइजेशन का कार्य पूर्ण कराएंगे।

    बैठक में सचिव सहकारिता डा बीवीआरसी पुरुषोत्तम, अपर सचिव एवं निबंधक सहकारिता डा. मेहरबान सिंह बिष्ट, सभी जनपदों के सीडीओ, जनपदों के नोडल अधिकारी, सहायक निबंधक एवं सचिव महाप्रबंधक वर्चुअल माध्यम से जुड़े।