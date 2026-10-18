उत्तराखंड के नए राज्यपाल डा. ढाल सिंह बिसेन पहुंचे देहरादून, सोमवार को लेंगे शपथ
डा. ढाल सिंह बिसेन सोमवार को उत्तराखंड के राज्यपाल पद की शपथ लेंगे। लोकभवन में मुख्य न्यायाधीश उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे, रविवार को उनका देहरादून आगमन हुआ।
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राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। उत्तराखंड के मनोनीत राज्यपाल डा. ढाल सिंह बिसेन सोमवार को विधिवत नया पदभार संभालेंगे। लोकभवन परिसर में सुबह 11 बजे आयोजित समारोह में उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे।
शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। डा. ढाल सिंह बिसेन रविवार शाम उत्तराखंड पहुंचे। जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर पुलिस की ओर से उन्हें गार्ड आफ आनर दिया गया। इस दौरान उन्होंने परेड का निरीक्षण भी किया।
एयरपोर्ट पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ और जिलाधिकारी डा. आशीष चौहान समेत अन्य अधिकारियों ने उनका स्वागत किया।
जौलीग्रांट एयरपोर्ट से लोकभवन पहुंचने पर मनोनीत राज्यपाल डा. बिसेन का अधिकारियों ने स्वागत किया। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव रविनाथ रमन, हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल केके शुक्ल, सचिव प्रोटोकाल विनोद कुमार सुमन, गढ़वाल मंडल आयुक्त आनंद स्वरूप, आइजी विम्मी सचदेवा रमन और अपर सचिव रीना जोशी समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।