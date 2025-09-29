छह साल पहले की कोर्ट मैरिज, तनाव में तीन बार हुआ गर्भपात! अब पत्नी को अकेले छोड़कर चला गया पति

देहरादून में एक महिला ने अपने पति पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और बिना बताए छोड़कर चले जाने की शिकायत दर्ज कराई है। रायपुर थाना पुलिस ने पति के विरुद्ध क्रूरता और घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज किया है। महिला ने बताया कि शादी के बाद से ही पति उसे ताने देता था और उसके साथ मारपीट करता था। महिला का कई बार गर्भपात भी हुआ।

पुलिस को दी तहरीर में एक महिला ने बताया कि अवनीश नामक के व्यक्ति से उसकी पहली मुलाकात मार्च, 2017 में हुई थी। धीरे-धीरे दोनों के बीच दोस्ती हुई और दोस्ती प्यार मे बदल गई। अवनीश ने जुलाई, 2018 में यह कहकर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया कि हम जल्दी ही शादी कर लेगे। उस समय वह 12 कक्षा में पढ़ रही थी।

छह साल पहले हुई थी कोर्ट मैरिज पीड़ित ने बताया कि अक्टूबर, 2019 में उनके रिश्ते के बारे में सबको पता चल गया। तभी अवनीश का ट्रांसफर संगबाद (मध्यप्रदेश) हो गया। दोनों ने कोर्ट मैरिज करने का निर्णय लिया। तभी अवनीश की पुरानी महिला मित्र ने उससे संपर्क किया और कहा कि अवनीश जैसा दिखता है वैसा है नहीं।

लगातार तनाव के चलते तीन बार महिला का हुआ गर्भपात उसने उसके साथ भी मंदिर में शादी की थी। जब उसने अवनीश से इस बारे में अवनीश से बात की तो उसने विश्वास दिलाया कि यह सब झूठ है और अपने विश्वास में ले लिया। नौ दिसंबर 2019 को कोर्ट मैरिज के बाद उन्हें सर्टिफिकेट मिल गया। अगले दिन वह अवनीश के साथ मध्य प्रदेश चली गई।

फोन उठाना भी कर दिया बंद महिला ने बताया कि शुरूआत में तो अवनीश का व्यवहार ठीक-ठाक था लेकिन धीरे-धीरे अवनीश ने देर रात तक बाहर रहना और फोन उठाना बंद कर दिया था। जनवरी, 2021 में वह देहरादून आए और चिकित्सक के पास गए तो वह गर्भवती थी। 2-3 दिन बाद अवनीश उसे देहरादून से अपनी बुआ के घर दिल्ली ले गया और अगले ही दिन उसका गर्भपात हो गया।

सितम्बर, 2022 में उन्होंने देहरादून शिफ्ट होने का निर्णय लिया। अवनीश उससे दूरी बनाने लगा और ताने मारने लगा, जिसके कारण वह तनाव में आ गई। इसी बीच वह दोबारा गर्भवती हुई लेकिन तनाव के चलते दूसरी बार गर्भपात हो गया। वह उसे कभी अस्पताल नहीं लेकर गया।

जनवरी, 2023 में वह तीसरी बार गर्भवती हुई। इसके बावजूद भी अवनीश ने उससे दूरी बनाई रखी और फिर उसका गर्भपात हो गया। इसके बाद वह गोरखपुर शिफ्ट हो गए, लेकिन गर्मी की बात कहकर उसे देहरादून छोड़ दिया। दिसम्बर, 2024 में उसका कार से एक्सीडेंट हो गया लेकिन अवनीश ने एक बार भी उसका कुशलक्षेम नहीं पूछा। जनवरी, 2025 से उसने फोन करना व मेरे मैसेज का रिप्लाई करना भी बंद कर दिया और उसे वापस लेने आना तो दूर मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया।

थानाध्यक्ष रायपुर गिरीश नेगी ने बताया कि तहरीर के आधार पर अवनीश के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। पति पर मारपीट का आरोप, मुकदमा दर्ज पटेलनगर क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने अपने पति पर मुंह पर थूकने व मारपीट का आरोप लगाया है। इस मामले में पटेलनगर कोतवाली पुलिस ने आरोपित पति के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करलिया है। पुलिस को दी तहरीर में मंजीत कौर ने बताया कि 26 सितंबर की रात 11 बजे उसके पति अजीत सिंह ने उसके मुंह पर थूका।