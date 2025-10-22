- परिवहन विभाग की साइट पर दो पहिया एवं चार पहिया पांच हजार वाहन पंजीकृत

- वाहनों पर जीएसटी की भारी छूट का लाभ दूनवासियों ने जमकर उठाया

जागरण संवाददाता, देहरादून : जीएसटी में भारी छूट मिलने के बाद त्योहारी सीजन में दूनवासियों ने दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों की जमकर खरीदारी की। तीन दिन में परिवहन विभाग को पांच हजार वाहनों के रजिस्ट्रेशन प्राप्त हुए हैं। डीलरों के माध्यम से वाहनों के आनलाइन पंजीकरण कराए जा रहे हैं। पिछले कुछ समय से आटो बाजार मंदा चल रहा था। लेकिन इस त्योहारी सीजन में वाहनों की बड़ी तादाद में खरीदारी हुई।



दरअसल, दूनवासियों ने धनतेरस एवं दीपावली में वाहन पर जीएसटी की भारी छूट का जमकर फायदा उठाया। दो पहिया एवं कार में विभिन्न कंपनियों ने बेहतर आफर रहा। दो पहिया एवं चार पहिया वाहन पर तकरीबन 20-25 प्रतिशत तक छूट दी गई। शहरवासी मौका का फायदा उठाने में पीछे नहीं हटे। इस लिए भी तस्वीर साफ होती है कि तीन दिन में परिवहन विभाग की साइट पर पांच हजार वाहन पंजीकृत हुए हैं। आरटीओ (प्रशासन) संदीप सैनी ने बताया धनतेरस, दीपावली पर वाहनों की खरीदारी जमकर हुई है। इसका प्रमाण परिवहन विभाग की साइट दे रही है। पंजीकरण का आंकड़ा पिछले तीन दिनों का है। आगे भी पंजीकरण होने के आसार लगाए जा रहे हैं। एक सप्ताह के भीतर वाहनों के पंजीकरण की स्थिति साफ हो जाएगी। बताया परिवहन कार्यालय फाइल पहुंचते ही नंबर जारी किए जाएंगे।



पंसदीदा नंबर की बोली का अंतिम तिथि

बीते सोमवार शाम पांच बजे पसंदीदा नंबरों की नीलामी की अंतिम तिथि रही। 25 अक्टूबर तक पसंदीदा नंबरों की लगाई गई बोली पर स्थिति साफ हो जाएगी। किसी नंबर के लिए वाहन चालकों ने कितनी धनराशि खर्च की है। उसका परिणाम जारी किया जाएगा।