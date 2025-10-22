Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    दूनवासियों ने जमकर की वाहनों की खरीदारी, तीन दिन में पांच हजार गाड़ियां रजिस्‍टर

    By Jaideep Jhinkwan Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 04:26 PM (IST)

    त्योहारी सीजन में दूनवासियों ने जीएसटी छूट का लाभ उठाकर दोपहिया और चार पहिया वाहनों की खूब खरीदारी की। तीन दिनों में परिवहन विभाग को पांच हजार वाहनों के रजिस्ट्रेशन मिले। डीलरों के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण हो रहा है। आरटीओ संदीप सैनी ने बताया कि पंजीकरण का आंकड़ा पिछले तीन दिनों का है और आगे भी जारी रहने की संभावना है। पसंदीदा नंबरों की नीलामी 25 अक्टूबर तक पूरी हो जाएगी।

    prefferd source google
    Hero Image
    - परिवहन विभाग की साइट पर दो पहिया एवं चार पहिया पांच हजार वाहन पंजीकृत
    - वाहनों पर जीएसटी की भारी छूट का लाभ दूनवासियों ने जमकर उठाया
    जागरण संवाददाता, देहरादून : जीएसटी में भारी छूट मिलने के बाद त्योहारी सीजन में दूनवासियों ने दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों की जमकर खरीदारी की। तीन दिन में परिवहन विभाग को पांच हजार वाहनों के रजिस्ट्रेशन प्राप्त हुए हैं। डीलरों के माध्यम से वाहनों के आनलाइन पंजीकरण कराए जा रहे हैं। पिछले कुछ समय से आटो बाजार मंदा चल रहा था। लेकिन इस त्योहारी सीजन में वाहनों की बड़ी तादाद में खरीदारी हुई।

    दरअसल, दूनवासियों ने धनतेरस एवं दीपावली में वाहन पर जीएसटी की भारी छूट का जमकर फायदा उठाया। दो पहिया एवं कार में विभिन्न कंपनियों ने बेहतर आफर रहा। दो पहिया एवं चार पहिया वाहन पर तकरीबन 20-25 प्रतिशत तक छूट दी गई। शहरवासी मौका का फायदा उठाने में पीछे नहीं हटे। इस लिए भी तस्वीर साफ होती है कि तीन दिन में परिवहन विभाग की साइट पर पांच हजार वाहन पंजीकृत हुए हैं। आरटीओ (प्रशासन) संदीप सैनी ने बताया धनतेरस, दीपावली पर वाहनों की खरीदारी जमकर हुई है। इसका प्रमाण परिवहन विभाग की साइट दे रही है। पंजीकरण का आंकड़ा पिछले तीन दिनों का है। आगे भी पंजीकरण होने के आसार लगाए जा रहे हैं। एक सप्ताह के भीतर वाहनों के पंजीकरण की स्थिति साफ हो जाएगी। बताया परिवहन कार्यालय फाइल पहुंचते ही नंबर जारी किए जाएंगे।

    पंसदीदा नंबर की बोली का अंतिम तिथि
    बीते सोमवार शाम पांच बजे पसंदीदा नंबरों की नीलामी की अंतिम तिथि रही। 25 अक्टूबर तक पसंदीदा नंबरों की लगाई गई बोली पर स्थिति साफ हो जाएगी। किसी नंबर के लिए वाहन चालकों ने कितनी धनराशि खर्च की है। उसका परिणाम जारी किया जाएगा।
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें