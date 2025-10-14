Language
    दून पुलिस की अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई, त्योहार पर चलाए अभियान में 523 चालान काटे

    By Soban Singh Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 08:15 AM (IST)

    त्योहारों को देखते हुए देहरादून पुलिस ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया, जिसमें 523 चालान किए गए और 70 हजार रुपये जुर्माना वसूला गया। 'दैनिक जागरण' के 'यह फुटपाथ हमारा है' अभियान के बाद एसएसपी ने सख्त निर्देश दिए। सार्वजनिक स्थानों और बाजारों से अतिक्रमण हटाया गया और उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की गई। एसएसपी ने अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की बात कही है।

    दून पुलिस की अतिक्रमण पर कार्रवाई।

    जागरण संवाददाता, देहरादून। त्योहारों के मद्देनजर दून पुलिस की ओर से शहर से लेकर देहात तक अतिक्रमण के विरुद्ध व्यापक अभियान चलाया गया। इस दौरान थाना स्तर पर बनी पुलिस टीमों ने अतिक्रमणकारियों के 523 चालान किए वहीं 70 हजार रुपये जुर्माना भी वसूला। इस दौरान कार वर्कशाप के बाहर रिपेयर के लिए आए वाहनों को भी वर्कशाप परिसर में खड़ा करवाया गया। धनतेरस व दीपावली तक पुलिस का यह अभियान लगातार जारी रहेगा।

    दैनिक जागरण चला है अभियान


    'दैनिक जागरण' की ओर से 'यह फुटपाथ हमारा है' थीम से अभियान शुरू किया है। अभियान का उद्देश्य शहर के फुटपाथ पर हुए अतिक्रमण हटाना है ताकि लोग आसानी से खरीदारी करने के लिए बाजारों में जा सके, इससे हादसे होने का भी खतरा नहीं रहेगा। अभियान का संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने जनपद के सभी थानाध्यक्षों को अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध व्यापक स्तर पर अभियान चलाने के निर्देश जारी किए। निर्देशों का पालन करते हुए थानाध्यक्षों ने अपने-अपने क्षेत्रों में सड़क व फुटपाथ पर हुए अतिक्रमण को हटाया।


    अभियान के तहत सार्वजनिक स्थानों, मुख्य मार्गाें, फुटपाथ तथा मुख्य बाजारों में दुकानों के बाहर सामान लगाने, वर्कशाप के बाहर मुख्य मार्गों पर वाहनों को खडा कर आवागमन बाधित करने वाले 280 व्यक्तियों के 81 पुलिस एक्ट के अंतर्गत चालान की कार्रवाई करते हुए 70 हजार रुपये का जुर्माना वसूला। वहीं 85 व्यक्तियों का 83 पुलिस एक्ट के अन्तर्गत न्यायालय के चालान किए। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर अवैध अतिक्रमण कर बाधा उत्पन्न करने वाले 158 व्यक्तियों के विरुद्ध 152 बीएनएसएस के तहत आवश्यक कार्रवाई कर रिपोर्ट संबंध मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट प्रेषित की गई।


    लगातार होगी अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई

     

    एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि फुटपाथ व दुकानों के बाहर अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिस थानाक्षेत्र में फुटपाथ पर अतिक्रमण पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आमजन से भी अपील की है कि वाहनों को पार्किंग में ही खड़ा करें।