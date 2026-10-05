दून मेडिकल कॉलेज ईसीएचएस पैनल में शामिल, पूर्व सैनिकों को मिलेगा विशेषज्ञ उपचार

जागरण संवाददाता, देहरादून। पूर्व सैनिकों और उनके स्वजन को अब दून मेडिकल कालेज अस्पताल में विशेषज्ञ उपचार मिलेगा। दून मेडिकल कालेज को पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) के पैनल में शामिल कर लिया गया है।

अब ईसीएचएस के पात्र पूर्व सैनिक, वीर नारियां और उनके आश्रित दून मेडिकल कालेज में विशेषज्ञ चिकित्सकों से इलाज करा सकेंगे। क्षेत्रीय केंद्र ईसीएचएस, देहरादून और दून मेडिकल कालेज के बीच सोमवार को इस संबंध में समझौता हुआ। क्षेत्रीय केंद्र ईसीएचएस के निदेशक और मेडिकल कालेज की प्राचार्य डा. गीता जैन ने समझौते पर हस्ताक्षर किए।

सरकारी मेडिकल कालेज की विशेषज्ञ सेवाओं का लाभ दून मेडिकल कालेज के ईसीएचएस से जुड़ने का फायदा यह होगा कि लाभार्थियों को सरकारी मेडिकल कालेज में उपलब्ध विशेषज्ञ डाक्टरों से इलाज मिल सकेगा। गंभीर और जटिल बीमारियों के उपचार की सुविधा भी यहां उपलब्ध है। इससे ईसीएचएस लाभार्थियों के लिए विशेषज्ञ इलाज का एक और विकल्प बढ़ गया है।

दून के साथ आसपास के क्षेत्रों को भी लाभ इस सुविधा का लाभ देहरादून के साथ आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले ईसीएचएस लाभार्थियों को भी मिल सकेगा। जरूरत पड़ने पर वे दून मेडिकल कालेज की विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। इससे इलाज के लिए दूसरे शहरों या अस्पतालों पर निर्भरता कम होगी।