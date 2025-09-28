रायपुर में एक महिला ने अपने पति पर क्रूरता और घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। महिला का कहना है कि शादी का वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए और बाद में दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया। महिला ने पति पर मारपीट करने और गर्भपात कराने का भी आरोप लगाया है जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

जागरण संवाददाता, देहरादून । रायपुर क्षेत्र की एक महिला ने अपने पति पर दहेज के लिए ताने देने व बिना कारण उसे छोड़कर कहीं और रहने का आरोप लगाया है। महिला की तहरीर पर रायपुर पुलिस ने आरोपित पति के खिलाफ क्रूरता और घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज किया है।

पुलिस को दी गई तहरीर में महिला ने बताया कि अवनीश नामक व्यक्ति से उसकी पहली मुलाकात मार्च 2017 में हुई थी। धीरे-धीरे उनकी दोस्ती बढ़ी और यह प्यार में बदल गई। अवनीश ने जुलाई 2018 में शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया और जल्दी शादी करने का वादा किया। उस समय वह 12वीं कक्षा में पढ़ रही थी।

महिला ने बताया कि अक्टूबर 2019 में उनके रिश्ते के बारे में सबको पता चल गया। इसी दौरान अवनीश का ट्रांसफर मध्य प्रदेश हो गया। दोनों ने कोर्ट मैरिज करने का निर्णय लिया। कुछ समय बाद अवनीश की पुरानी महिला मित्र ने उससे संपर्क किया और कहा कि अवनीश जैसा दिखता है, वैसा है नहीं। जब महिला ने इस बारे में अवनीश से बात की, तो उसने विश्वास दिलाया कि यह सब झूठ है। 9 दिसंबर 2019 को कोर्ट मैरिज के बाद उन्हें सर्टिफिकेट मिला और अगले दिन वह अवनीश के साथ मध्य प्रदेश चली गई।

महिला ने बताया कि शुरुआत में अवनीश का व्यवहार ठीक था, लेकिन धीरे-धीरे उसने देर रात तक बाहर रहना और फोन उठाना बंद कर दिया। जनवरी 2021 में जब वह देहरादून आई, तो चिकित्सक ने बताया कि वह गर्भवती है। कुछ दिन बाद अवनीश उसे दिल्ली ले गया, जहां उसका गर्भपात हो गया।

सितंबर 2022 में उन्होंने देहरादून शिफ्ट होने का निर्णय लिया, लेकिन अवनीश ने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी और ताने मारने लगा, जिससे वह तनाव में आ गई। इसी दौरान वह दोबारा गर्भवती हुई, लेकिन तनाव के कारण उसका दूसरा गर्भपात हो गया। जनवरी 2023 में वह तीसरी बार गर्भवती हुई, लेकिन फिर उसका गर्भपात हो गया। इसके बाद अवनीश गोरखपुर शिफ्ट हो गया और गर्मी का बहाना बनाकर उसे देहरादून छोड़ दिया।

महिला ने बताया कि दिसंबर 2024 में उसका कार से एक्सीडेंट हुआ, लेकिन अवनीश ने उसकी एक बार भी कुशलक्षेम नहीं पूछी। जनवरी 2025 से उसने फोन करना और उसके मैसेज का जवाब देना भी बंद कर दिया। थानाध्यक्ष रायपुर गिरीश नेगी ने बताया कि तहरीर के आधार पर अवनीश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

पति पर मारपीट का आरोप, मुकदमा दर्ज देहरादून : पटेलनगर क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने अपने पति पर मुंह पर थूकने और मारपीट का आरोप लगाया है। इस मामले में पटेलनगर कोतवाली पुलिस ने आरोपित पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस को दी तहरीर में मंजीत कौर ने बताया कि 26 सितंबर की रात 11 बजे उसके पति अजीत सिंह ने उसके मुंह पर थूका।