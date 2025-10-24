पुलिस पर फायर करने वाले तीनों आरोपियों पर मुकदमा दर्ज, दो बदमाश मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, डोईवाला (देहरादून)। लालतप्पड़ के समीप वन क्षेत्र में बुधवार रात पुलिस पर फायर करने वाले तीन आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया। घायल दो बदमाशों को हिमालयन अस्पताल जौलीग्रांट में भर्ती कराया गया है।

बदमाशों की पहचान सोहेल खान निवासी ईसी रोड, सानू निवासी नालापानी रोड व जावेद निवासी सहारनपुर के रूप में हुई है, जबकि मुख्य आरोपित काव्यांश धामा फरार है। लालतप्पड़ पुलिस चौकी प्रभारी विनय मित्तल ने बताया कि 18 अक्टूबर को देर रात कैनाल रोड स्थित एक रेस्टोरेंट के बाहर रुपयों के लेन-देन को लेकर दो गुटों में विवाद हुआ था। झगड़े में एक युवक ने दिशांत पर गोली चला दी। गोली उसके पेट में लगी। इस मामले में मंगलवार को पुलिस ने दो आरोपितों रोहन आर्य और विशाल तोमर को गिरफ्तार कर लिया।

बुधवार को पुलिस को सूचना मिली कि फरार आरोपित काव्यांश धामा, जो डोईवाला पोस्ट आफिस में काम करता है, वह और उसके साथी डोईवाला व रायवाला के आसपास छिपे है। मुखबिर की सूचना पर धारा चौकी इंचार्ज संदीप कुमार नेपाली फार्म पर चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने एक स्कूटी पर सवार तीन संदिग्ध लोगों को रुकने का इशारा किया। जिस वे डोईवाला की तरफ तेजी से चले गए।

वायरलेस सेट पर सूचना मिलने पर लालतप्पड़ पुलिस चौकी प्रभारी विनय मित्तल टीम के साथ वाहनों की चेकिंग करने लगे। यह देख स्कूटी सवार वापस छिद्दरवाला की ओर भागने लगे। इस पर पुलिस ने उनका पीछा किया। आरोपित खुद को घिरता देख लालतप्पड़ स्थित काली मंदिर के पास जंगल में बने कच्चे रास्ते में चले गए। जहां से बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी।

जवाबी कार्रवाई में दो आरोपितों के पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गए। इस पर पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया, जबकि देर रात फरार तीसरे आरोपित को घटनास्थल से 200 मीटर अंदर जंगल में कांबिंग के दौरान पुलिस ने पकड़ लिया।

चौकी प्रभारी विनय मित्तल ने बताया कि तीनों गिरफ्तार आरोपितों की पहचान सोहेल खान (25) निवासी 109 ईसी रोड करनपुर देहरादून, सानू (23) निवासी चावला चौक नालापानी करनपुर देहरादून, जावेद (30) निवासी डबकी जुनारदार कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) के रूप में हुई है।