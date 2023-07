Kisan Mahapanchyat: डोईवाला इंटीग्रेटेड टाउनशिप का विरोध उग्र, किसान नेता राकेश टिकैत की जनसभा आज

Doiwala Integrated Township भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं वरिष्ठ किसान नेता राकेश टिकैत आज डोईवाला में सरकार की ओर से प्रस्तावित इंटीग्रेटेड टाउनशिप के विरोध में प्रदेशभर के किसानों की मौजूदगी में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से प्रदेशभर के किसान इस जनसभा में पहुंचेगा और सरकार की इस योजना का विरोध करेगा।

Doiwala Integrated Township: राकेश टिकैत प्रदेशभर के किसानों की मौजूदगी में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे।

Your browser does not support the audio element.