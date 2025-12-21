Language
    Uttarakhand : पर्वतीय क्षेत्रों में तैनात चिकित्सकों को मिलेगा 50 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता

    By Vikas Gusain Edited By: Sunil Negi
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 07:35 PM (IST)

    उत्तराखंड सरकार पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। पर्वतीय क्षेत्रों में काम करने वाले डाक्टरो ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून:  प्रदेश के पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में सरकार एक अहम कदम उठाने जा रही है।

    इस कड़ी में पर्वतीय क्षेत्रों में जाने वाले चिकित्सकों को प्रोत्साहित करने के लिए उनके मूल वेतन के अतिरिक्त 50 प्रतिशत भत्ता देने की तैयारी है।

    इसका उद्देश्य इन क्षेत्रों में लंबे समय से चली आ रही चिकित्सकों की कमी को दूर करना और आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

    कई पर्वतीय जिलों में भौगोलिक विषमताओं, सीमित संसाधनों और कठिन जीवन परिस्थितियों के कारण चिकित्सक तैनाती से बचते रहे हैं। परिणामस्वरूप, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों की कमी हमेशा ही महसूस होती रही है।

    इस कारण पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाली आबादी को अक्सर इलाज के लिए मैदानी इलाकों का रुख करना पड़ता है, जिससे समय और धन दोनों की हानि होती है। साथ ही इलाज में भी देरी होती है। इसे देखते हुए प्रदेश सरकार लगातार यहां चिकित्सकों की तैनाती के लिए कई कदम उठा रही है।

    इसके तहत यू कोट वी पे जैसी योजना भी लागू की गई है, यद्यपि इसका बहुत अधिक लाभ नहीं मिल पाया है। ऐसे में अब चिकित्सकों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें अतिरिक्त भत्ता देने की योजना बनाई गई है।

    कहा गया है कि यह भत्ता उन्हें वहां रहने और उनकी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए दिया जाएगा।

    यह भत्ता केवल उन्हीं चिकित्सकों को दिया जाएगा जो वास्तविक रूप से पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों में कार्यरत होंगे। साथ ही उनकी निगरानी के लिए एक प्रभावी तंत्र भी विकसित करेगी, ताकि चिकित्सकों की नियमित उपस्थिति और सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।

    सचिव स्वास्थ्य डा आर राजेश कुमार का कहना है कि चिकित्सकों को प्रोत्साहित करने के लिए यह प्रस्ताव बनाया जा रहा है

