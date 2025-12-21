Uttarakhand : पर्वतीय क्षेत्रों में तैनात चिकित्सकों को मिलेगा 50 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून: प्रदेश के पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में सरकार एक अहम कदम उठाने जा रही है। इस कड़ी में पर्वतीय क्षेत्रों में जाने वाले चिकित्सकों को प्रोत्साहित करने के लिए उनके मूल वेतन के अतिरिक्त 50 प्रतिशत भत्ता देने की तैयारी है। इसका उद्देश्य इन क्षेत्रों में लंबे समय से चली आ रही चिकित्सकों की कमी को दूर करना और आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है।



कई पर्वतीय जिलों में भौगोलिक विषमताओं, सीमित संसाधनों और कठिन जीवन परिस्थितियों के कारण चिकित्सक तैनाती से बचते रहे हैं। परिणामस्वरूप, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों की कमी हमेशा ही महसूस होती रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस कारण पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाली आबादी को अक्सर इलाज के लिए मैदानी इलाकों का रुख करना पड़ता है, जिससे समय और धन दोनों की हानि होती है। साथ ही इलाज में भी देरी होती है। इसे देखते हुए प्रदेश सरकार लगातार यहां चिकित्सकों की तैनाती के लिए कई कदम उठा रही है।

इसके तहत यू कोट वी पे जैसी योजना भी लागू की गई है, यद्यपि इसका बहुत अधिक लाभ नहीं मिल पाया है। ऐसे में अब चिकित्सकों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें अतिरिक्त भत्ता देने की योजना बनाई गई है।