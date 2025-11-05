Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    PM Modi Visits: तैयारियां देखने अचानक तड़के ही कार्यक्रम स्थल पहुंचे DM सविन बंसल, सुरक्षा इंतजाम परखे

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 09:09 AM (IST)

    प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने जिलाधिकारी सविन बंसल सुबह एफआरआई पहुंचे। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था और अन्य इंतजामों की समीक्षा की। अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए और सुरक्षा चाक-चौबंद रखने के निर्देश दिए। पेयजल, बिजली और यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने के भी निर्देश दिए गए ताकि कार्यक्रम में आने वाले लोगों को कोई असुविधा न हो।

    prefferd source google
    Hero Image

    एफआरआई परिसर का निरीक्षण करते डीएम सविन बंसल।

    जागरण संवाददाता, देहरादून। राज्य स्थापना रजत जयंती वर्ष उत्सव की तैयारियां देखने आज डीएम तड़के पहुंच गए। राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती महोत्सव पर प्रधानमंत्री एफआफआई परिसर में आएंगे। यहां होने वाले कार्यक्रम को भव्य बनाने तथा मुख्यमंत्री द्वारा कार्यक्रम स्थल पर 24×7 कार्यों की मॉनिटरिंग के दिए गए निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी सविन बंसल ने आज सुबह तड़के 5:30 बजे आयोजन स्थल पर पहुंच तैयारियों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें