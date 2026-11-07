दीपावली पर उत्तराखंड के पहाड़ों में वर्षा-बर्फबारी, मैदानों में शुष्क रहेगा मौसम

जागरण संवाददाता, देहरादून। दीपावली के दिन उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम करवट ले सकता है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के पांच पर्वतीय जनपदों में हल्की बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई है।

उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा हो सकती है। वहीं, 3300 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी के आसार हैं। प्रदेश के शेष जनपदों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है।

मौसम में संभावित बदलाव के बीच पर्वतीय क्षेत्रों की घाटियों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम कोहरा भी छा सकता है। इससे सुबह और देर शाम के समय दृश्यता प्रभावित होने की आशंका है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान ने दीपावली पर पहाड़ों की यात्रा करने वाले लोगों के लिए सतर्क रहने का संकेत दिया है।

शनिवार को प्रदेशभर में मौसम का मिला-जुला मिजाज देखने को मिला। सुबह से ही अधिकांश क्षेत्रों में तेज धूप खिली रही, लेकिन शाम होते-होते आसमान में आंशिक बादल मंडराने लगे। हालांकि, प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ है।