दीपावली पर खानपान का रखें ध्यान, पाचन संबंधी समस्याओं से बचें, इन बातों का रखें ध्यान

जागरण संवाददाता, देहरादून। रोशनी का पर्व दीपावली के इस उल्लास में यह जरूरी है कि सेहत का भी ख्याल रखा जाए। खानपान में लापरवाही सेहत बिगाड़ सकती है। ऐसे में त्योहार मनाने के साथ ही सेहत का ध्यान रखना भी जरूरी है।

ऐसा न हो कि त्योहार की खुशी में लजीज व्यंजनों का स्वाद लेते कहीं तबीयत बिगड़ जाए। राजकीय दून मेडिकल कालेज अस्पताल की डाटीशियन ऋचा कुकरेती के अनुसार, दीपावली पर मौसम में भी काफी हद तक बदलाव आ जाता है, जिस कारण जल्दी से अथवा बहुत अधिक प्यास नहीं लगती।

लेकिन, त्योहार के इस अवसर पर शरीर को हाइड्रेट रखना बेहद जरूरी है। खाद्य अथवा पेय पदार्थों का चयन करते समय भी स्वस्थ विकल्प को ही प्राथमिकता दें। कई बार खुशी में इतना खा लेते हैं कि बाद में अपच आदि की परेशानी होने लगती है।