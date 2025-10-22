Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Diwali की आतिशबाजी से देहरादून में 12 जगहों पर लगी आग, दो कारें भी खाक

    By Soban Singh Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 04:20 PM (IST)

    दीपावली की रात देहरादून में आतिशबाजी के कारण 12 जगहों पर आग लगने की सूचना मिली। फायर ब्रिगेड की टीमों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग पर नियंत्रण पाया। इस दौरान किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष आग की घटनाओं में कमी आई है, जिसका कारण जागरूकता अभियान को माना जा रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    पिछले सालों के मुकाबले कम हुई आग की घटनाएं. Jagran

    - दीपावली पर सारी रात दौड़ती रही फायर ब्रिगेड की टीम, जनहानि की घटना नहीं आई सामने
    - पिछले सालों के मुकाबले कम हुई आग की घटनाएं, जगह-जगह मुस्तैद रही फायर ब्रिगेड की टीम
    -------------
    जागरण संवाददाता, देहरादून। दीपावली की रात आतिशबाजी के चलते 12 जगह आग की घटनाएं सामने आई। फायर ब्रिगेड की टीमों ने तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर आग की घटना पर काबू पाया। जनपद में आग के कारण कोई जनहानि की घटना सामने नहीं आई। पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष आग की कम घटनाएं सामने आई हैं। फायर ब्रिगेड पिछले एक माह से जागरूकता कार्यक्रम चला रही थी, जिसके कारण लोगों ने संयमित ढंग से आतिशबाजी की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें


    शाम 07.32 बजे आतिशबाजी के कारण धर्मावाला स्थित एक दुकान पर आग लग गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। इसके बाद 08:25 बजे निरंजनपुर सब्जी मंडी में छत पर रखे प्लास्टिक के कैरेट पर आग लग गई। आढती की ओर छत पर भारी मात्रा में प्लास्टिक के कैरेट रखे हुए थे, जिसके कारण आग की लपटें तेजी से निकलनी लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मशक्क्त के बाद आग पर काबू पाया।


    इसके बाद 08:40 बजे हरभजवाला मेहूंवाला में कबाड़ को आग लग गई। आसपास रहने वाले लोगों ने तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचित किया। फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग बुझाई। इसके बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। 09:04 मिनट पर पटेलनगर में कबाड़ की दुकान में आग लग गई। कबाड़ की दुकान में भारी मात्रा में कबाड़ रखा हुआ था, जिसके कारण आग ने तेजी पकड़ी। हालांकि आग इधर-उधर फैलती इससे पहले ही फायर ब्रिगेड ने आग बुझा दी।


    रात करीब 09:50 बजे सरस्वती बिहार निकट माता मंदिर में आतिशबाजी के कारण घर के अंदर आग लग गई। आग के कारण घर के पर्दे व कुछ अन्य सामान जल गया। परिवार के लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग तेजी से भड़कने लगी, जहां फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मशक्क्त के बाद आग पर काबू पाया। इसी तरह 10:12 बजे चंद्रबनी में खाली प्लाट में आग लगी जबकि रात 11:10 बजे जीएमएस रोड पर खड़ी कार के नीचे आतिशबाजी जाने के कारण आग लग गई, जिससे आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया।

    11:25 बजे राजीव नगर घर में इलेक्ट्रिक शार्ट सर्किट के कारण आग लग गई। देर रात 12:35 बजे नेहरू ग्राम में पाली हाउस में आग लग गई, जिसके कारण पूरा पाली हाउस जल गया। वहीं एक बजे ओल्ड राजपुर रोड पर एक पेड़ पर आग लग गई, 01:32 बजे बिजली पोल पर आग लगने से बिजली सप्लाई बंद हो गई। इसी तरह रात 01:42 मिनट पर सरस्वती विहार में आतिशबाजी के कारण कार में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया।