Diwali की आतिशबाजी से देहरादून में 12 जगहों पर लगी आग, दो कारें भी खाक

जागरण संवाददाता, देहरादून। दीपावली की रात आतिशबाजी के चलते 12 जगह आग की घटनाएं सामने आई। फायर ब्रिगेड की टीमों ने तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर आग की घटना पर काबू पाया। जनपद में आग के कारण कोई जनहानि की घटना सामने नहीं आई। पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष आग की कम घटनाएं सामने आई हैं। फायर ब्रिगेड पिछले एक माह से जागरूकता कार्यक्रम चला रही थी, जिसके कारण लोगों ने संयमित ढंग से आतिशबाजी की।

शाम 07.32 बजे आतिशबाजी के कारण धर्मावाला स्थित एक दुकान पर आग लग गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। इसके बाद 08:25 बजे निरंजनपुर सब्जी मंडी में छत पर रखे प्लास्टिक के कैरेट पर आग लग गई। आढती की ओर छत पर भारी मात्रा में प्लास्टिक के कैरेट रखे हुए थे, जिसके कारण आग की लपटें तेजी से निकलनी लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मशक्क्त के बाद आग पर काबू पाया।



इसके बाद 08:40 बजे हरभजवाला मेहूंवाला में कबाड़ को आग लग गई। आसपास रहने वाले लोगों ने तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचित किया। फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग बुझाई। इसके बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। 09:04 मिनट पर पटेलनगर में कबाड़ की दुकान में आग लग गई। कबाड़ की दुकान में भारी मात्रा में कबाड़ रखा हुआ था, जिसके कारण आग ने तेजी पकड़ी। हालांकि आग इधर-उधर फैलती इससे पहले ही फायर ब्रिगेड ने आग बुझा दी।



रात करीब 09:50 बजे सरस्वती बिहार निकट माता मंदिर में आतिशबाजी के कारण घर के अंदर आग लग गई। आग के कारण घर के पर्दे व कुछ अन्य सामान जल गया। परिवार के लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग तेजी से भड़कने लगी, जहां फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मशक्क्त के बाद आग पर काबू पाया। इसी तरह 10:12 बजे चंद्रबनी में खाली प्लाट में आग लगी जबकि रात 11:10 बजे जीएमएस रोड पर खड़ी कार के नीचे आतिशबाजी जाने के कारण आग लग गई, जिससे आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया।