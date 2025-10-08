Diwali 2025: देहरादून में खुले में बिकेंगे पटाखे या नहीं? आज होगा तय

दीपावली पर पटाखों की बिक्री को लेकर जिला प्रशासन आज व्यापारियों के साथ बैठक करेगा। पिछली बैठक व्यापारियों की कम उपस्थिति के कारण रद्द कर दी गई थी। प्रशासन इस बार पटाखों की बिक्री गोदामों या दुकानों से कराने के बजाय खुले मैदानों में कराने की तैयारी कर रहा है ताकि सुरक्षित माहौल में पटाखों की बिक्री हो सके। शहर के क्षेत्रों में मैदानों को चिह्नित किया जा रहा है।

जागरण संवाददाता, देहरादून। दीपावली पर शहर में पटाखों की बिक्री इस बार भीड़-भाड़ वाले इलाकों व तंग गलियों में बने गोदाम में पहले की तरह होगी या फिर खुले मैदानों में, इस पर बुधवार को निर्णय हो सकता है। जिला प्रशासन ने पटाखा बिक्री को लेकर व्यापारियों की बुधवार को बैठक बुलाई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सोमवार को भी जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर प्रशासन ने इस संबंध में व्यापारियों की बैठक बुलाई थी, लेकिन व्यापारी कम संख्या में पहुंचे थे, जिस कारण बैठक नहीं हो सकी थी। इसलिए बुधवार को दोबारा बैठक बुलाई गई है।

बता दें कि दीपावली पर पटाखों की बिक्री के कारण हर वर्ष आग लगने जैसी घटनाएं मुख्य बाजार या सड़कों पर सामने आती हैं। पिछले वर्ष भी आइएसबीटी के पास सहारनपुर रोड पर पटाखा गोदाम में भीषण आग लग गई थी।

इसके अलावा शहर के भीड़-भाड़ वाले इलाकों धामावाला, कांवली रोड, आढ़त बाजार, देहराखास और धर्मपुर, करनपुर आदि क्षेत्रों में भी आग लगने की घटनाएं सामने आती रही हैं। ऐसे में इस बार जिला प्रशासन ने पटाखों की बिक्री गोदाम या दुकान से न कराकर खुले मैदान में कराने की तैयारी की है। प्रशासन अलग-अलग इलाकों में मैदान भी चिह्नित करेगा, ताकि सुरक्षित माहौल में पटाखों की बिक्री हो सके।